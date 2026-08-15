GameSwift 今日價格

GameSwift (GSWIFT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,13%。目前 GSWIFT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GSWIFT。

GameSwift 目前市值在 $ 166 351 排名第 #-，流通供應量為 467,96M GSWIFT。過去 24 小時內，GSWIFT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,809962，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GSWIFT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -7,62%。過去一天，總交易量達到 $ 4,29。

GameSwift（GSWIFT）市場資訊

市值 $ 166,35K$ 166,35K $ 166,35K 成交量（24H） $ 4,29$ 4,29 $ 4,29 完全稀釋市值 $ 274,07K$ 274,07K $ 274,07K 流通量 467,96M 467,96M 467,96M 總供應量 770 988 458,3969715 770 988 458,3969715 770 988 458,3969715

GameSwift 的目前市值為 $ 166,35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4,29。GSWIFT 的流通量為 467,96M，總供應量是 770988458.3969715，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 274,07K。