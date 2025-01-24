Flame 圖標

Flame 價格 (FLAME)

USD

Flame (FLAME) 實時價格圖表

$0.00451451
$0.00451451$0.00451451
-8.60%(1D)

今天 Flame (FLAME) 的價格

今天 Flame (FLAME) 的實時價格爲 0.00459513 USD。目前其市值爲 $ 4.60M USD。FLAME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flame 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.58K USD
- Flame 當天價格變化爲 -10.16%
- 其循環供應量爲 999.99M USD

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Flame (FLAME) 價格表現 USD

今天內，Flame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000519809402032219
在過去30天內，Flame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Flame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Flame 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000519809402032219-10.16%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Flame (FLAME) 價格分析

Flame 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00424957
$ 0.00424957$ 0.00424957

$ 0.00511494
$ 0.00511494$ 0.00511494

$ 0.0074437
$ 0.0074437$ 0.0074437

+4.02%

-10.16%

-17.38%

Flame (FLAME) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 85.58K
$ 85.58K$ 85.58K

999.99M
999.99M 999.99M

什麼是Flame (FLAME)

Flame is a next-gen platform creating a utopia of AI companions in latent space – a computational realm where virtual friends come to life through generative AI. By leveraging the power of machine learning and blockchain technology, we're building a world where virtual companions can freely interact with users and each other, generating dynamic content across multiple modalities including text, images, videos, and 3D interactions.

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Flame (FLAME) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Flame (FLAME) 的其他問題

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FLAME 兌換爲當地貨幣

1 FLAME 兌換 AUD
A$0.0072603054
1 FLAME 兌換 GBP
0.003676104
1 FLAME 兌換 EUR
0.0043653735
1 FLAME 兌換 USD
$0.00459513
1 FLAME 兌換 MYR
RM0.0201266694
1 FLAME 兌換 TRY
0.164046141
1 FLAME 兌換 JPY
¥0.7127506143
1 FLAME 兌換 RUB
0.4589156331
1 FLAME 兌換 INR
0.3964678164
1 FLAME 兌換 IDR
Rp74.1149896239
1 FLAME 兌換 PHP
0.2682177381
1 FLAME 兌換 EGP
￡E.0.2310890877
1 FLAME 兌換 BRL
R$0.0272031696
1 FLAME 兌換 CAD
C$0.0065710359
1 FLAME 兌換 BDT
0.559686834
1 FLAME 兌換 NGN
7.146346176
1 FLAME 兌換 UAH
0.1927197522
1 FLAME 兌換 VES
Bs0.25732728
1 FLAME 兌換 PKR
Rs1.2792382407
1 FLAME 兌換 KZT
2.3895595026
1 FLAME 兌換 THB
฿0.1547639784
1 FLAME 兌換 TWD
NT$0.1498471893
1 FLAME 兌換 CHF
Fr0.004135617
1 FLAME 兌換 HKD
HK$0.0357501114
1 FLAME 兌換 MAD
.د.م0.0458593974