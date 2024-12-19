Ferma 價格 (FERMA)
今天 Ferma (FERMA) 的實時價格爲 0.096659 USD。目前其市值爲 $ 1.07M USD。FERMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ferma 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.97K USD
- Ferma 當天價格變化爲 +2.01%
- 其循環供應量爲 11.00M USD
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今天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00190403。
在過去30天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0156365264。
在過去60天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0285538032。
在過去90天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02490493874990798。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00190403
|+2.01%
|30天
|$ -0.0156365264
|-16.17%
|60天
|$ -0.0285538032
|-29.54%
|90天
|$ -0.02490493874990798
|-20.48%
Ferma 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.12%
+2.01%
+0.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.
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|1 FERMA 兌換 AUD
A$0.1546544
|1 FERMA 兌換 GBP
￡0.07636061
|1 FERMA 兌換 EUR
€0.09279264
|1 FERMA 兌換 USD
$0.096659
|1 FERMA 兌換 MYR
RM0.4349655
|1 FERMA 兌換 TRY
₺3.38983113
|1 FERMA 兌換 JPY
¥15.15419802
|1 FERMA 兌換 RUB
₽9.98874106
|1 FERMA 兌換 INR
₹8.22761408
|1 FERMA 兌換 IDR
Rp1,584.57351696
|1 FERMA 兌換 PHP
₱5.71834644
|1 FERMA 兌換 EGP
￡E.4.92187628
|1 FERMA 兌換 BRL
R$0.6089517
|1 FERMA 兌換 CAD
C$0.13822237
|1 FERMA 兌換 BDT
৳11.5507505
|1 FERMA 兌換 NGN
₦150.3240768
|1 FERMA 兌換 UAH
₴4.05677823
|1 FERMA 兌換 VES
Bs4.83295
|1 FERMA 兌換 PKR
Rs26.89440016
|1 FERMA 兌換 KZT
₸50.52655907
|1 FERMA 兌換 THB
฿3.3347355
|1 FERMA 兌換 TWD
NT$3.15398317
|1 FERMA 兌換 CHF
Fr0.08602651
|1 FERMA 兌換 HKD
HK$0.75104043
|1 FERMA 兌換 MAD
.د.م0.96465682