Ferma 圖標

Ferma 價格 (FERMA)

USD

Ferma (FERMA) 實時價格圖表

$0.096659
$0.096659$0.096659
+2.00%(1D)

今天 Ferma (FERMA) 的價格

今天 Ferma (FERMA) 的實時價格爲 0.096659 USD。目前其市值爲 $ 1.07M USD。FERMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ferma 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.97K USD
- Ferma 當天價格變化爲 +2.01%
- 其循環供應量爲 11.00M USD

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Ferma (FERMA) 價格表現 USD

今天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00190403
在過去30天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0156365264
在過去60天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0285538032
在過去90天內，Ferma 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02490493874990798

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00190403+2.01%
30天$ -0.0156365264-16.17%
60天$ -0.0285538032-29.54%
90天$ -0.02490493874990798-20.48%

Ferma (FERMA) 價格分析

Ferma 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.091604
$ 0.091604$ 0.091604

$ 0.097046
$ 0.097046$ 0.097046

$ 0.450233
$ 0.450233$ 0.450233

-0.12%

+2.01%

+0.21%

Ferma (FERMA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

11.00M
11.00M 11.00M

什麼是Ferma (FERMA)

FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.

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Ferma (FERMA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ferma (FERMA) 的其他問題

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FERMA 兌換爲當地貨幣

1 FERMA 兌換 AUD
A$0.1546544
1 FERMA 兌換 GBP
0.07636061
1 FERMA 兌換 EUR
0.09279264
1 FERMA 兌換 USD
$0.096659
1 FERMA 兌換 MYR
RM0.4349655
1 FERMA 兌換 TRY
3.38983113
1 FERMA 兌換 JPY
¥15.15419802
1 FERMA 兌換 RUB
9.98874106
1 FERMA 兌換 INR
8.22761408
1 FERMA 兌換 IDR
Rp1,584.57351696
1 FERMA 兌換 PHP
5.71834644
1 FERMA 兌換 EGP
￡E.4.92187628
1 FERMA 兌換 BRL
R$0.6089517
1 FERMA 兌換 CAD
C$0.13822237
1 FERMA 兌換 BDT
11.5507505
1 FERMA 兌換 NGN
150.3240768
1 FERMA 兌換 UAH
4.05677823
1 FERMA 兌換 VES
Bs4.83295
1 FERMA 兌換 PKR
Rs26.89440016
1 FERMA 兌換 KZT
50.52655907
1 FERMA 兌換 THB
฿3.3347355
1 FERMA 兌換 TWD
NT$3.15398317
1 FERMA 兌換 CHF
Fr0.08602651
1 FERMA 兌換 HKD
HK$0.75104043
1 FERMA 兌換 MAD
.د.م0.96465682