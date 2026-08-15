Etherex 今日價格

Etherex (REX) 今日實時價格為 $ 0.00511091，過去 24 小時內變化了 8.32%。目前 REX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00511091 每 REX。

Etherex 目前市值在 $ 294,048 排名第 #-，流通供應量為 57.53M REX。過去 24 小時內，REX 的交易價格在 $ 0.00462073（低點）和 $ 0.00531677（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.623872，而歷史最低價為 $ 0.00371707。

短期表現方面，REX 在過去一小時內波動了 +0.73%，過去7 天內波動了 +7.15%。過去一天，總交易量達到 $ 1.13K。

Etherex（REX）市場資訊

市值 $ 294.05K$ 294.05K $ 294.05K 成交量（24H） $ 1.13K$ 1.13K $ 1.13K 完全稀釋市值 $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M 流通量 57.53M 57.53M 57.53M 總供應量 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268 410,090,244.4102268

Etherex 的目前市值為 $ 294.05K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.13K。REX 的流通量為 57.53M，總供應量是 410090244.4102268，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.10M。