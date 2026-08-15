Epix 今日價格

Epix (EPIX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.26%。目前 EPIX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EPIX。

Epix 目前市值在 $ 778,458 排名第 #-，流通供應量為 8.83B EPIX。過去 24 小時內，EPIX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EPIX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.13%。過去一天，總交易量達到 --。

Epix（EPIX）市場資訊

市值 $ 778.46K$ 778.46K $ 778.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 795.36K$ 795.36K $ 795.36K 流通量 8.83B 8.83B 8.83B 總供應量 9,025,584,635.735697 9,025,584,635.735697 9,025,584,635.735697

Epix 的目前市值為 $ 778.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EPIX 的流通量為 8.83B，總供應量是 9025584635.735697，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 795.36K。