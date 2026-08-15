Dream Machine Token 今日價格

Dream Machine Token (DMT) 今日實時價格為 $ 1.63，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 DMT 兌 USD 的匯率為 $ 1.63 每 DMT。

Dream Machine Token 目前市值在 $ 1,463,598 排名第 #-，流通供應量為 897.41K DMT。過去 24 小時內，DMT 的交易價格在 $ 1.6（低點）和 $ 1.66（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 184.79，而歷史最低價為 $ 0.02494659。

短期表現方面，DMT 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -8.49%。過去一天，總交易量達到 $ 1.73K。

Dream Machine Token（DMT）市場資訊

市值 $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 成交量（24H） $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K 完全稀釋市值 $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M 流通量 897.41K 897.41K 897.41K 總供應量 995,297.0184232 995,297.0184232 995,297.0184232

Dream Machine Token 的目前市值為 $ 1.46M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.73K。DMT 的流通量為 897.41K，總供應量是 995297.0184232，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.62M。