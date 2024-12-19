Donut 圖標

Donut 價格 (DONUT)

USD

Donut (DONUT) 實時價格圖表

$0.00494806
$0.00494806$0.00494806
-0.20%(1D)

今天 Donut (DONUT) 的價格

今天 Donut (DONUT) 的實時價格爲 0.00494806 USD。目前其市值爲 $ 1.12M USD。DONUT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Donut 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 334.16 USD
- Donut 當天價格變化爲 -0.20%
- 其循環供應量爲 227.30M USD

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Donut (DONUT) 價格表現 USD

今天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000566592
在過去60天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005521896
在過去90天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001131388742838939

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.20%
30天$ +0.0000566592+1.15%
60天$ -0.0005521896-11.15%
90天$ -0.001131388742838939-18.61%

Donut (DONUT) 價格分析

Donut 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0046588
$ 0.0046588$ 0.0046588

$ 0.00497056
$ 0.00497056$ 0.00497056

$ 0.093022
$ 0.093022$ 0.093022

+0.11%

-0.20%

-22.92%

Donut (DONUT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 334.16
$ 334.16$ 334.16

227.30M
227.30M 227.30M

什麼是Donut (DONUT)

DONUT is the native token of the r/ethtrader subreddit, a community focused on discussing Ethereum news, trading, investment, and technology. The community has 2.3 million subscribers and 5,000 active users. Currently with a market cap of approximately $4 million, DONUT has a TVL of $400-450K. Use cases include contribution rewards, special memberships, a tipping system, LP incentives and advertising opportunities. Recently, r/ethtrader has voted to transition DONUT reward distribution to Arbitrum.

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Donut (DONUT) 資源

官網

大家還在問：關於 Donut (DONUT) 的其他問題

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DONUT 兌換爲當地貨幣

1 DONUT 兌換 AUD
A$0.007916896
1 DONUT 兌換 GBP
0.0039089674
1 DONUT 兌換 EUR
0.0047501376
1 DONUT 兌換 USD
$0.00494806
1 DONUT 兌換 MYR
RM0.02226627
1 DONUT 兌換 TRY
0.1734789836
1 DONUT 兌換 JPY
¥0.7764000946
1 DONUT 兌換 RUB
0.5090069322
1 DONUT 兌換 INR
0.4211293866
1 DONUT 兌換 IDR
Rp81.1157247264
1 DONUT 兌換 PHP
0.292182943
1 DONUT 兌換 EGP
￡E.0.251856254
1 DONUT 兌換 BRL
R$0.031172778
1 DONUT 兌換 CAD
C$0.0070757258
1 DONUT 兌換 BDT
0.59129317
1 DONUT 兌換 NGN
7.695222912
1 DONUT 兌換 UAH
0.2076700782
1 DONUT 兌換 VES
Bs0.247403
1 DONUT 兌換 PKR
Rs1.3767482144
1 DONUT 兌換 KZT
2.5864994038
1 DONUT 兌換 THB
฿0.17070807
1 DONUT 兌換 TWD
NT$0.1615046784
1 DONUT 兌換 CHF
Fr0.0044037734
1 DONUT 兌換 HKD
HK$0.0384464262
1 DONUT 兌換 MAD
.د.م0.0493816388