Donut 價格 (DONUT)
今天 Donut (DONUT) 的實時價格爲 0.00494806 USD。目前其市值爲 $ 1.12M USD。DONUT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Donut 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 334.16 USD
- Donut 當天價格變化爲 -0.20%
- 其循環供應量爲 227.30M USD
在獲取 MEXC 上從 DONUT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 DONUT 價格信息的首選平臺。
今天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000566592。
在過去60天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005521896。
在過去90天內，Donut 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001131388742838939。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.20%
|30天
|$ +0.0000566592
|+1.15%
|60天
|$ -0.0005521896
|-11.15%
|90天
|$ -0.001131388742838939
|-18.61%
Donut 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.11%
-0.20%
-22.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DONUT is the native token of the r/ethtrader subreddit, a community focused on discussing Ethereum news, trading, investment, and technology. The community has 2.3 million subscribers and 5,000 active users. Currently with a market cap of approximately $4 million, DONUT has a TVL of $400-450K. Use cases include contribution rewards, special memberships, a tipping system, LP incentives and advertising opportunities. Recently, r/ethtrader has voted to transition DONUT reward distribution to Arbitrum.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 DONUT 兌換 AUD
A$0.007916896
|1 DONUT 兌換 GBP
￡0.0039089674
|1 DONUT 兌換 EUR
€0.0047501376
|1 DONUT 兌換 USD
$0.00494806
|1 DONUT 兌換 MYR
RM0.02226627
|1 DONUT 兌換 TRY
₺0.1734789836
|1 DONUT 兌換 JPY
¥0.7764000946
|1 DONUT 兌換 RUB
₽0.5090069322
|1 DONUT 兌換 INR
₹0.4211293866
|1 DONUT 兌換 IDR
Rp81.1157247264
|1 DONUT 兌換 PHP
₱0.292182943
|1 DONUT 兌換 EGP
￡E.0.251856254
|1 DONUT 兌換 BRL
R$0.031172778
|1 DONUT 兌換 CAD
C$0.0070757258
|1 DONUT 兌換 BDT
৳0.59129317
|1 DONUT 兌換 NGN
₦7.695222912
|1 DONUT 兌換 UAH
₴0.2076700782
|1 DONUT 兌換 VES
Bs0.247403
|1 DONUT 兌換 PKR
Rs1.3767482144
|1 DONUT 兌換 KZT
₸2.5864994038
|1 DONUT 兌換 THB
฿0.17070807
|1 DONUT 兌換 TWD
NT$0.1615046784
|1 DONUT 兌換 CHF
Fr0.0044037734
|1 DONUT 兌換 HKD
HK$0.0384464262
|1 DONUT 兌換 MAD
.د.م0.0493816388