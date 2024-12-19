dogi 價格 (DOGI)
今天 dogi (DOGI) 的實時價格爲 0.720172 USD。目前其市值爲 $ 15.12M USD。DOGI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
dogi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 134.10K USD
- dogi 當天價格變化爲 -18.37%
- 其循環供應量爲 21.00M USD
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今天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1620860584046065。
在過去30天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3552213101。
在過去60天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3958215827。
在過去90天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1898865854750207。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1620860584046065
|-18.37%
|30天
|$ -0.3552213101
|-49.32%
|60天
|$ -0.3958215827
|-54.96%
|90天
|$ -0.1898865854750207
|-20.86%
dogi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-4.95%
-18.37%
-31.51%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$ORDI : first token deployed on Bitcoin Ordinals, with a 21 million supply. $DOGI : first token deployed on Dogecoin Ordinals, with a 21 million supply. The First DRC-20 token in the history
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|1 DOGI 兌換 AUD
A$1.14507348
|1 DOGI 兌換 GBP
￡0.56893588
|1 DOGI 兌換 EUR
€0.69136512
|1 DOGI 兌換 USD
$0.720172
|1 DOGI 兌換 MYR
RM3.240774
|1 DOGI 兌換 TRY
₺25.24923032
|1 DOGI 兌換 JPY
¥113.01659196
|1 DOGI 兌換 RUB
₽74.47298652
|1 DOGI 兌換 INR
₹61.29383892
|1 DOGI 兌換 IDR
Rp11,806.09647168
|1 DOGI 兌換 PHP
₱42.5261566
|1 DOGI 兌換 EGP
￡E.36.6567548
|1 DOGI 兌換 BRL
R$4.5370836
|1 DOGI 兌換 CAD
C$1.02984596
|1 DOGI 兌換 BDT
৳86.060554
|1 DOGI 兌換 NGN
₦1,120.0114944
|1 DOGI 兌換 UAH
₴30.22561884
|1 DOGI 兌換 VES
Bs36.0086
|1 DOGI 兌換 PKR
Rs200.38065728
|1 DOGI 兌換 KZT
₸376.45550956
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฿24.845934
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NT$23.50641408
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Fr0.64095308
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HK$5.59573644
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.د.م7.18731656