dogi 圖標

dogi 價格 (DOGI)

USD

dogi (DOGI) 實時價格圖表

$0.720166
$0.720166$0.720166
-18.30%(1D)

今天 dogi (DOGI) 的價格

今天 dogi (DOGI) 的實時價格爲 0.720172 USD。目前其市值爲 $ 15.12M USD。DOGI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
dogi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 134.10K USD
- dogi 當天價格變化爲 -18.37%
- 其循環供應量爲 21.00M USD

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dogi (DOGI) 價格表現 USD

今天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1620860584046065
在過去30天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3552213101
在過去60天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3958215827
在過去90天內，dogi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1898865854750207

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.1620860584046065-18.37%
30天$ -0.3552213101-49.32%
60天$ -0.3958215827-54.96%
90天$ -0.1898865854750207-20.86%

dogi (DOGI) 價格分析

dogi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.705381
$ 0.705381$ 0.705381

$ 0.901715
$ 0.901715$ 0.901715

$ 5.27
$ 5.27$ 5.27

-4.95%

-18.37%

-31.51%

dogi (DOGI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 15.12M
$ 15.12M$ 15.12M

$ 134.10K
$ 134.10K$ 134.10K

21.00M
21.00M 21.00M

什麼是dogi (DOGI)

$ORDI : first token deployed on Bitcoin Ordinals, with a 21 million supply. $DOGI : first token deployed on Dogecoin Ordinals, with a 21 million supply. The First DRC-20 token in the history

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dogi (DOGI) 資源

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大家還在問：關於 dogi (DOGI) 的其他問題

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DOGI 兌換爲當地貨幣

1 DOGI 兌換 AUD
A$1.14507348
1 DOGI 兌換 GBP
0.56893588
1 DOGI 兌換 EUR
0.69136512
1 DOGI 兌換 USD
$0.720172
1 DOGI 兌換 MYR
RM3.240774
1 DOGI 兌換 TRY
25.24923032
1 DOGI 兌換 JPY
¥113.01659196
1 DOGI 兌換 RUB
74.47298652
1 DOGI 兌換 INR
61.29383892
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Rp11,806.09647168
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￡E.36.6567548
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1 DOGI 兌換 UAH
30.22561884
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Bs36.0086
1 DOGI 兌換 PKR
Rs200.38065728
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NT$23.50641408
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Fr0.64095308
1 DOGI 兌換 HKD
HK$5.59573644
1 DOGI 兌換 MAD
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