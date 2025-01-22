Dock 圖標

Dock 價格 (DOCK)

USD

Dock (DOCK) 實時價格圖表

$0.00235976
$0.00235976$0.00235976
+2.70%(1D)

今天 Dock (DOCK) 的價格

今天 Dock (DOCK) 的實時價格爲 0.00235847 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DOCK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dock 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.65K USD
- Dock 當天價格變化爲 +2.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Dock (DOCK) 價格表現 USD

今天內，Dock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Dock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008405528
在過去60天內，Dock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000302584
在過去90天內，Dock 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001064302319421982

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.41%
30天$ -0.0008405528-35.63%
60天$ -0.0000302584-1.28%
90天$ +0.0001064302319421982+4.73%

Dock (DOCK) 價格分析

Dock 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00229597
$ 0.00229597$ 0.00229597

$ 0.00243391
$ 0.00243391$ 0.00243391

$ 0.241848
$ 0.241848$ 0.241848

+0.19%

+2.41%

-20.06%

Dock (DOCK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.65K
$ 4.65K$ 4.65K

0.00
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什麼是Dock (DOCK)

dock.io is a decentralized data exchange protocol that lets people connect their profiles, reputations and experiences across the web with privacy and security.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Dock (DOCK) 資源

官網

大家還在問：關於 Dock (DOCK) 的其他問題

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DOCK 兌換爲當地貨幣

1 DOCK 兌換 AUD
A$0.0037499673
1 DOCK 兌換 GBP
0.0019103607
1 DOCK 兌換 EUR
0.0022641312
1 DOCK 兌換 USD
$0.00235847
1 DOCK 兌換 MYR
RM0.0104716068
1 DOCK 兌換 TRY
0.0840794555
1 DOCK 兌換 JPY
¥0.3680864129
1 DOCK 兌換 RUB
0.2328989125
1 DOCK 兌換 INR
0.2040548244
1 DOCK 兌換 IDR
Rp38.0398333841
1 DOCK 兌換 PHP
0.1378997409
1 DOCK 兌換 EGP
￡E.0.118631041
1 DOCK 兌換 BRL
R$0.0141979894
1 DOCK 兌換 CAD
C$0.0033726121
1 DOCK 兌換 BDT
0.2855871323
1 DOCK 兌換 NGN
3.6565247186
1 DOCK 兌換 UAH
0.0993623411
1 DOCK 兌換 VES
Bs0.12971585
1 DOCK 兌換 PKR
Rs0.6540273157
1 DOCK 兌換 KZT
1.228998717
1 DOCK 兌換 THB
฿0.0797870401
1 DOCK 兌換 TWD
NT$0.0772634772
1 DOCK 兌換 CHF
Fr0.002122623
1 DOCK 兌換 HKD
HK$0.0183488966
1 DOCK 兌換 MAD
.د.م0.0235375306