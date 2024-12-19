Djed 價格 (DJED)

USD

Djed (DJED) 實時價格圖表

$1.003
$1.003$1.003
-0.20%(1D)

今天 Djed (DJED) 的價格

今天 Djed (DJED) 的實時價格爲 1.003 USD。目前其市值爲 $ 4.03M USD。DJED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Djed 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.07M USD
- Djed 當天價格變化爲 -0.18%
- 其循環供應量爲 4.02M USD

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Djed (DJED) 價格表現 USD

今天內，Djed 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001859569809754
在過去30天內，Djed 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0087787575
在過去60天內，Djed 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023013835
在過去90天內，Djed 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0116314001812995

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001859569809754-0.18%
30天$ +0.0087787575+0.88%
60天$ +0.0023013835+0.23%
90天$ -0.0116314001812995-1.14%

Djed (DJED) 價格分析

Djed 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.960211
$ 0.960211$ 0.960211

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-0.17%

-0.18%

+1.31%

Djed (DJED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

4.02M
4.02M 4.02M

什麼是Djed (DJED)

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Djed (DJED) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Djed (DJED) 的其他問題

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DJED 兌換爲當地貨幣

1 DJED 兌換 AUD
A$1.59477
1 DJED 兌換 GBP
0.79237
1 DJED 兌換 EUR
0.96288
1 DJED 兌換 USD
$1.003
1 DJED 兌換 MYR
RM4.5135
1 DJED 兌換 TRY
35.16518
1 DJED 兌換 JPY
¥157.40079
1 DJED 兌換 RUB
103.72023
1 DJED 兌換 INR
85.36533
1 DJED 兌換 IDR
Rp16,442.62032
1 DJED 兌換 PHP
59.22715
1 DJED 兌換 EGP
￡E.51.0527
1 DJED 兌換 BRL
R$6.3189
1 DJED 兌換 CAD
C$1.43429
1 DJED 兌換 BDT
119.8585
1 DJED 兌換 NGN
1,559.8656
1 DJED 兌換 UAH
42.09591
1 DJED 兌換 VES
Bs50.15
1 DJED 兌換 PKR
Rs279.07472
1 DJED 兌換 KZT
524.29819
1 DJED 兌換 THB
฿34.6035
1 DJED 兌換 TWD
NT$32.73792
1 DJED 兌換 CHF
Fr0.89267
1 DJED 兌換 HKD
HK$7.79331
1 DJED 兌換 MAD
.د.م10.00994