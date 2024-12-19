DIGG 價格 (DIGG)
今天 DIGG (DIGG) 的實時價格爲 650.87 USD。目前其市值爲 $ 164.31K USD。DIGG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DIGG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 874.34 USD
- DIGG 當天價格變化爲 -2.29%
- 其循環供應量爲 252.42 USD
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今天內，DIGG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.2807120525569。
在過去30天內，DIGG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -24.3493070480。
在過去60天內，DIGG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +116.1457988900。
在過去90天內，DIGG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -15.2807120525569
|-2.29%
|30天
|$ -24.3493070480
|-3.74%
|60天
|$ +116.1457988900
|+17.84%
|90天
|$ 0
|--
DIGG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.34%
-2.29%
-4.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
At launch, DIGG was a rebase token pegged to the BTC price. However, over a series of governance actions within BadgerDAO, DIGG has ceased to be a rebase token, and is now freely floating. Primary liquidity for DIGG is now on the Balancer AMM, primarily the DIGG / WBTC / graviAURA pool [link: https://app.balancer.fi/#/pool/0x8eb6c82c3081bbbd45dcac5afa631aac53478b7c000100000000000000000270]
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|1 DIGG 兌換 AUD
A$1,034.8833
|1 DIGG 兌換 GBP
￡514.1873
|1 DIGG 兌換 EUR
€624.8352
|1 DIGG 兌換 USD
$650.87
|1 DIGG 兌換 MYR
RM2,928.915
|1 DIGG 兌換 TRY
₺22,839.0283
|1 DIGG 兌換 JPY
¥102,466.4641
|1 DIGG 兌換 RUB
₽67,202.3275
|1 DIGG 兌換 INR
₹55,382.5283
|1 DIGG 兌換 IDR
Rp10,669,998.2928
|1 DIGG 兌換 PHP
₱38,433.8735
|1 DIGG 兌換 EGP
￡E.33,135.7917
|1 DIGG 兌換 BRL
R$4,009.3592
|1 DIGG 兌換 CAD
C$930.7441
|1 DIGG 兌換 BDT
৳77,785.4737
|1 DIGG 兌換 NGN
₦1,010,664.4273
|1 DIGG 兌換 UAH
₴27,323.5226
|1 DIGG 兌換 VES
Bs32,543.5
|1 DIGG 兌換 PKR
Rs181,143.6297
|1 DIGG 兌換 KZT
₸341,478.9455
|1 DIGG 兌換 THB
฿22,500.5759
|1 DIGG 兌換 TWD
NT$21,250.9055
|1 DIGG 兌換 CHF
Fr579.2743
|1 DIGG 兌換 HKD
HK$5,057.2599
|1 DIGG 兌換 MAD
.د.م6,528.2261