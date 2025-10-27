Dialectic BTC Vault（DBIT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 最低價 $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.43% 漲跌幅（7D） -1.43%

Dialectic BTC Vault（DBIT）目前實時價格為 $109,650。過去 24 小時內，DBIT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DBIT 的歷史最高價為 $ 126,288，歷史最低價為 $ 103,598。

從短期表現來看，DBIT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -1.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dialectic BTC Vault（DBIT）市場資訊

市值 $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M 流通量 100.00 100.00 100.00 總供應量 100.0019204117995 100.0019204117995 100.0019204117995

Dialectic BTC Vault 的目前市值為 $ 10.97M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DBIT 的流通量為 100.00，總供應量是 100.0019204117995，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.97M。