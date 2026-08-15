DFDV xStock 今日價格

DFDV xStock (DFDVX) 今日實時價格為 $ 3.03，過去 24 小時內變化了 5.36%。目前 DFDVX 兌 USD 的匯率為 $ 3.03 每 DFDVX。

DFDV xStock 目前市值在 $ 510,809 排名第 #-，流通供應量為 168.63K DFDVX。過去 24 小時內，DFDVX 的交易價格在 $ 2.88（低點）和 $ 3.24（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 32.51，而歷史最低價為 $ 2.43。

短期表現方面，DFDVX 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +2.70%。過去一天，總交易量達到 $ 88.47K。

DFDV xStock（DFDVX）市場資訊

市值 $ 510.81K$ 510.81K $ 510.81K 成交量（24H） $ 88.47K$ 88.47K $ 88.47K 完全稀釋市值 $ 510.81K$ 510.81K $ 510.81K 流通量 168.63K 168.63K 168.63K 總供應量 168,625.5369651032 168,625.5369651032 168,625.5369651032

DFDV xStock 的目前市值為 $ 510.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 88.47K。DFDVX 的流通量為 168.63K，總供應量是 168625.5369651032，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 510.81K。