Demex 今日價格

Demex (DMX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.09%。目前 DMX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DMX。

Demex 目前市值在 $ 252,555 排名第 #-，流通供應量為 1.72B DMX。過去 24 小時內，DMX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.103084，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DMX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.10%。過去一天，總交易量達到 $ 5.93。

Demex（DMX）市場資訊

市值 $ 252.56K$ 252.56K $ 252.56K 成交量（24H） $ 5.93$ 5.93 $ 5.93 完全稀釋市值 $ 317.04K$ 317.04K $ 317.04K 流通量 1.72B 1.72B 1.72B 總供應量 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

Demex 的目前市值為 $ 252.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.93。DMX 的流通量為 1.72B，總供應量是 2160000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 317.04K。