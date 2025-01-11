Datamine 價格 (DAM)
今天 Datamine (DAM) 的實時價格爲 0.04460717 USD。目前其市值爲 $ 119.98K USD。DAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Datamine 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.85 USD
- Datamine 當天價格變化爲 +1.66%
- 其循環供應量爲 2.69M USD
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今天內，Datamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00072842。
在過去30天內，Datamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001175131。
在過去60天內，Datamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0158396269。
在過去90天內，Datamine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00926547705125634。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00072842
|+1.66%
|30天
|$ +0.0001175131
|+0.26%
|60天
|$ -0.0158396269
|-35.50%
|90天
|$ +0.00926547705125634
|+26.22%
Datamine 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+1.66%
-12.98%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Datamine Crypto uses smart contracts to redefine DeFi by creating on-chain Supply and Demand equilibrium. FLUX tokens are generated every 15 seconds to be burned by Datamine (DAM) token holders.
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|1 DAM 兌換 AUD
A$0.0722636154
|1 DAM 兌換 GBP
￡0.0361318077
|1 DAM 兌換 EUR
€0.0432689549
|1 DAM 兌換 USD
$0.04460717
|1 DAM 兌換 MYR
RM0.2002861933
|1 DAM 兌換 TRY
₺1.5799859614
|1 DAM 兌換 JPY
¥7.0332124939
|1 DAM 兌換 RUB
₽4.5334266871
|1 DAM 兌換 INR
₹3.8446919823
|1 DAM 兌換 IDR
Rp731.2649649648
|1 DAM 兌換 PHP
₱2.63182303
|1 DAM 兌換 EGP
￡E.2.2540003001
|1 DAM 兌換 BRL
R$0.2729958804
|1 DAM 兌換 CAD
C$0.0642343248
|1 DAM 兌換 BDT
৳5.4411825966
|1 DAM 兌換 NGN
₦69.1580642246
|1 DAM 兌換 UAH
₴1.8859911476
|1 DAM 兌換 VES
Bs2.36418001
|1 DAM 兌換 PKR
Rs12.4217586299
|1 DAM 兌換 KZT
₸23.539203609
|1 DAM 兌換 THB
฿1.5469766556
|1 DAM 兌換 TWD
NT$1.4769433987
|1 DAM 兌換 CHF
Fr0.0405925247
|1 DAM 兌換 HKD
HK$0.3470437826
|1 DAM 兌換 MAD
.د.م0.4478559868