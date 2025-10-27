Data Ownership Protocol 2（DOP2）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00552525 $ 0.00608642 24H最低價 $ 0.00552525 24H最高價 $ 0.00608642 歷史最高 $ 0.04226095 最低價 $ 0.00552525 漲跌幅（1H） +5.63% 漲跌幅（1D） +8.36% 漲跌幅（7D） -35.40%

Data Ownership Protocol 2（DOP2）目前實時價格為 $0.00606796。過去 24 小時內，DOP2 的交易價格在 $ 0.00552525 至 $ 0.00608642 之間波動，市場活躍度顯著。DOP2 的歷史最高價為 $ 0.04226095，歷史最低價為 $ 0.00552525。

從短期表現來看，DOP2 在過去 1 小時內的價格變動為 +5.63%，過去 24 小時內變動為 +8.36%，過去 7 天內累計變動為 -35.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Data Ownership Protocol 2（DOP2）市場資訊

市值 $ 5.54M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 116.94M 流通量 909.92M 總供應量 19,215,330,722.34372

Data Ownership Protocol 2 的目前市值為 $ 5.54M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOP2 的流通量為 909.92M，總供應量是 19215330722.34372，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.94M。