Daku 價格 (DAKU)
今天 Daku (DAKU) 的實時價格爲 0.055699 USD。目前其市值爲 $ 55.46M USD。DAKU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Daku 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Daku 當天價格變化爲 +7.17%
- 其循環供應量爲 999.00M USD
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今天內，Daku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00372689。
在過去30天內，Daku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019979676。
在過去60天內，Daku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0745278352。
在過去90天內，Daku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.047412138862189078。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00372689
|+7.17%
|30天
|$ -0.0019979676
|-3.58%
|60天
|$ +0.0745278352
|+133.80%
|90天
|$ +0.047412138862189078
|+572.14%
Daku 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.36%
+7.17%
+3.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.
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|1 DAKU 兌換 VND
₫1,428.178059
|1 DAKU 兌換 AUD
A$0.08856141
|1 DAKU 兌換 GBP
￡0.04233124
|1 DAKU 兌換 EUR
€0.04901512
|1 DAKU 兌換 USD
$0.055699
|1 DAKU 兌換 MYR
RM0.24618958
|1 DAKU 兌換 TRY
₺2.11210608
|1 DAKU 兌換 JPY
¥7.99336349
|1 DAKU 兌換 RUB
₽4.63304282
|1 DAKU 兌換 INR
₹4.78788604
|1 DAKU 兌換 IDR
Rp928.31629534
|1 DAKU 兌換 KRW
₩79.11764455
|1 DAKU 兌換 PHP
₱3.18486882
|1 DAKU 兌換 EGP
￡E.2.85624472
|1 DAKU 兌換 BRL
R$0.32639614
|1 DAKU 兌換 CAD
C$0.07686462
|1 DAKU 兌換 BDT
৳6.75350375
|1 DAKU 兌換 NGN
₦88.55138418
|1 DAKU 兌換 UAH
₴2.30092569
|1 DAKU 兌換 VES
Bs3.954629
|1 DAKU 兌換 PKR
Rs15.58402321
|1 DAKU 兌換 KZT
₸28.72508828
|1 DAKU 兌換 THB
฿1.86424553
|1 DAKU 兌換 TWD
NT$1.80297663
|1 DAKU 兌換 AED
د.إ0.20441533
|1 DAKU 兌換 CHF
Fr0.04511619
|1 DAKU 兌換 HKD
HK$0.43166725
|1 DAKU 兌換 MAD
.د.م0.51688672
|1 DAKU 兌換 MXN
$1.1306897