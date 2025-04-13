Curetopia 價格 (CURES)
今天 Curetopia (CURES) 的實時價格爲 0.0213903 USD。目前其市值爲 $ 542.08K USD。CURES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Curetopia 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Curetopia 當天價格變化爲 -3.24%
- 其循環供應量爲 25.38M USD
在獲取 MEXC 上從 CURES兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CURES 價格信息的首選平台。
今天內，Curetopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00071691372296211。
在過去30天內，Curetopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020739906。
在過去60天內，Curetopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Curetopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00071691372296211
|-3.24%
|30天
|$ -0.0020739906
|-9.69%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Curetopia 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.31%
-3.24%
-7.52%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 CURES 兌換 VND
₫548.4686823
|1 CURES 兌換 AUD
A$0.034010577
|1 CURES 兌換 GBP
￡0.016256628
|1 CURES 兌換 EUR
€0.018823464
|1 CURES 兌換 USD
$0.0213903
|1 CURES 兌換 MYR
RM0.094545126
|1 CURES 兌換 TRY
₺0.811120176
|1 CURES 兌換 JPY
¥3.069721953
|1 CURES 兌換 RUB
₽1.779245154
|1 CURES 兌換 INR
₹1.838710188
|1 CURES 兌換 IDR
Rp356.504857398
|1 CURES 兌換 KRW
₩30.383851635
|1 CURES 兌換 PHP
₱1.223097354
|1 CURES 兌換 EGP
￡E.1.096894584
|1 CURES 兌換 BRL
R$0.125347158
|1 CURES 兌換 CAD
C$0.029518614
|1 CURES 兌換 BDT
৳2.593573875
|1 CURES 兌換 NGN
₦34.006726746
|1 CURES 兌換 UAH
₴0.883633293
|1 CURES 兌換 VES
Bs1.5187113
|1 CURES 兌換 PKR
Rs5.984792037
|1 CURES 兌換 KZT
₸11.031405516
|1 CURES 兌換 THB
฿0.715933341
|1 CURES 兌換 TWD
NT$0.692404011
|1 CURES 兌換 AED
د.إ0.078502401
|1 CURES 兌換 CHF
Fr0.017326143
|1 CURES 兌換 HKD
HK$0.165774825
|1 CURES 兌換 MAD
.د.م0.198501984
|1 CURES 兌換 MXN
$0.43422309