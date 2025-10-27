CRAWJU（CRAWJU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00110201 24H最低價 $ 0.00122621 24H最高價 歷史最高 $ 0.00438897 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.68% 漲跌幅（1D） +1.55% 漲跌幅（7D） -23.28%

CRAWJU（CRAWJU）目前實時價格為 $0.00120849。過去 24 小時內，CRAWJU 的交易價格在 $ 0.00110201 至 $ 0.00122621 之間波動，市場活躍度顯著。CRAWJU 的歷史最高價為 $ 0.00438897，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CRAWJU 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.68%，過去 24 小時內變動為 +1.55%，過去 7 天內累計變動為 -23.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CRAWJU（CRAWJU）市場資訊

市值 $ 1.20M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.20M 流通量 994.11M 總供應量 994,109,792.0

CRAWJU 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRAWJU 的流通量為 994.11M，總供應量是 994109792.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.20M。