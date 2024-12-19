今天 Cosanta (COSA) 的價格

今天 Cosanta (COSA) 的實時價格爲 2.47 USD。目前其市值爲 $ 598.62K USD。COSA 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Cosanta 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 12.01K USD

- Cosanta 當天價格變化爲 -3.59%

- 其循環供應量爲 241.35K USD

在獲取 MEXC 上從 COSA兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 COSA 價格信息的首選平臺。