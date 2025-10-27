Concilium（CONCILIUM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 24H最低價 $ 3.85 $ 3.85 $ 3.85 24H最高價 24H最低價 $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 24H最高價 $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 歷史最高 $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 最低價 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 漲跌幅（1H） -1.16% 漲跌幅（1D） +3.37% 漲跌幅（7D） -6.28% 漲跌幅（7D） -6.28%

Concilium（CONCILIUM）目前實時價格為 $3.77。過去 24 小時內，CONCILIUM 的交易價格在 $ 3.58 至 $ 3.85 之間波動，市場活躍度顯著。CONCILIUM 的歷史最高價為 $ 5.57，歷史最低價為 $ 1.16。

從短期表現來看，CONCILIUM 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.16%，過去 24 小時內變動為 +3.37%，過去 7 天內累計變動為 -6.28%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Concilium（CONCILIUM）市場資訊

市值 $ 18.37M$ 18.37M $ 18.37M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.83M$ 18.83M $ 18.83M 流通量 4.88M 4.88M 4.88M 總供應量 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Concilium 的目前市值為 $ 18.37M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CONCILIUM 的流通量為 4.88M，總供應量是 4999999.999999373，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.83M。