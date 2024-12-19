Chain Games 價格 (CHAIN)
今天 Chain Games (CHAIN) 的實時價格爲 0.02292251 USD。目前其市值爲 $ 8.72M USD。CHAIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chain Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.46K USD
- Chain Games 當天價格變化爲 +3.60%
- 其循環供應量爲 379.87M USD
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今天內，Chain Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00079713。
在過去30天內，Chain Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0147541056。
在過去60天內，Chain Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0062207657。
在過去90天內，Chain Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00385393657125769。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00079713
|+3.60%
|30天
|$ +0.0147541056
|+64.37%
|60天
|$ +0.0062207657
|+27.14%
|90天
|$ +0.00385393657125769
|+20.21%
Chain Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.73%
+3.60%
-2.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.
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|1 CHAIN 兌換 AUD
A$0.036676016
|1 CHAIN 兌換 GBP
￡0.0181087829
|1 CHAIN 兌換 EUR
€0.0220056096
|1 CHAIN 兌換 USD
$0.02292251
|1 CHAIN 兌換 MYR
RM0.103151295
|1 CHAIN 兌換 TRY
₺0.8038924257
|1 CHAIN 兌換 JPY
¥3.5960833688
|1 CHAIN 兌換 RUB
₽2.3756889364
|1 CHAIN 兌換 INR
₹1.9513932763
|1 CHAIN 兌換 IDR
Rp375.7787923344
|1 CHAIN 兌換 PHP
₱1.3535742155
|1 CHAIN 兌換 EGP
￡E.1.1674434343
|1 CHAIN 兌換 BRL
R$0.1446410381
|1 CHAIN 兌換 CAD
C$0.0327791893
|1 CHAIN 兌換 BDT
৳2.739239945
|1 CHAIN 兌換 NGN
₦35.649087552
|1 CHAIN 兌換 UAH
₴0.9620577447
|1 CHAIN 兌換 VES
Bs1.1461255
|1 CHAIN 兌換 PKR
Rs6.3779591824
|1 CHAIN 兌換 KZT
₸11.9822836523
|1 CHAIN 兌換 THB
฿0.7905973699
|1 CHAIN 兌換 TWD
NT$0.7477322762
|1 CHAIN 兌換 CHF
Fr0.0204010339
|1 CHAIN 兌換 HKD
HK$0.1781079027
|1 CHAIN 兌換 MAD
.د.م0.2287666498