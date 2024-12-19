cBAT 圖標

cBAT 價格 (CBAT)

USD

cBAT (CBAT) 實時價格圖表

$0.00509868
$0.00509868$0.00509868
-4.40%(1D)

今天 cBAT (CBAT) 的價格

今天 cBAT (CBAT) 的實時價格爲 0.00509868 USD。目前其市值爲 $ 34.50M USD。CBAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cBAT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cBAT 當天價格變化爲 -4.45%
- 其循環供應量爲 6.77B USD

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cBAT (CBAT) 價格表現 USD

今天內，cBAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000237694180866631
在過去30天內，cBAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006566814
在過去60天內，cBAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018611619
在過去90天內，cBAT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012333030240861496

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000237694180866631-4.45%
30天$ +0.0006566814+12.88%
60天$ +0.0018611619+36.50%
90天$ +0.0012333030240861496+31.91%

cBAT (CBAT) 價格分析

cBAT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00470189
$ 0.00470189$ 0.00470189

$ 0.0053828
$ 0.0053828$ 0.0053828

$ 0.247355
$ 0.247355$ 0.247355

+1.85%

-4.45%

-18.26%

cBAT (CBAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 34.50M
$ 34.50M$ 34.50M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

6.77B
6.77B 6.77B

什麼是cBAT (CBAT)

Compound protocol balance token

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cBAT (CBAT) 資源

官網

大家還在問：關於 cBAT (CBAT) 的其他問題

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CBAT 兌換爲當地貨幣

1 CBAT 兌換 AUD
A$0.008157888
1 CBAT 兌換 GBP
0.0040279572
1 CBAT 兌換 EUR
0.0048947328
1 CBAT 兌換 USD
$0.00509868
1 CBAT 兌換 MYR
RM0.02294406
1 CBAT 兌換 TRY
0.1788107076
1 CBAT 兌換 JPY
¥0.7998809184
1 CBAT 兌換 RUB
0.5284271952
1 CBAT 兌換 INR
0.4340506284
1 CBAT 兌換 IDR
Rp83.5849046592
1 CBAT 兌換 PHP
0.301077054
1 CBAT 兌換 EGP
￡E.0.2596757724
1 CBAT 兌換 BRL
R$0.0321726708
1 CBAT 兌換 CAD
C$0.0072911124
1 CBAT 兌換 BDT
0.60929226
1 CBAT 兌換 NGN
7.929467136
1 CBAT 兌換 UAH
0.2139915996
1 CBAT 兌換 VES
Bs0.254934
1 CBAT 兌換 PKR
Rs1.4186567232
1 CBAT 兌換 KZT
2.6652329964
1 CBAT 兌換 THB
฿0.1758534732
1 CBAT 兌換 TWD
NT$0.1663189416
1 CBAT 兌換 CHF
Fr0.0045378252
1 CBAT 兌換 HKD
HK$0.0396167436
1 CBAT 兌換 MAD
.د.م0.0508848264