CatSlap 目前實時價格為 0.00052992 USD。跟蹤 SLAP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SLAP 價格趨勢。

CatSlap 價格 (SLAP)

1 SLAP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00052963
$0.00052963
+1.50%1D
CatSlap (SLAP) 實時價格圖表
CatSlap（SLAP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00051832
$ 0.00051832$ 0.00051832
24H最低價
$ 0.00054665
$ 0.00054665$ 0.00054665
24H最高價

$ 0.00051832
$ 0.00051832$ 0.00051832

$ 0.00054665
$ 0.00054665$ 0.00054665

$ 0.01007296
$ 0.01007296$ 0.01007296

$ 0.0001589
$ 0.0001589$ 0.0001589

-0.58%

+1.46%

+1.87%

+1.87%

CatSlap（SLAP）目前實時價格為 $0.00052992。過去 24 小時內，SLAP 的交易價格在 $ 0.00051832$ 0.00054665 之間波動，市場活躍度顯著。SLAP 的歷史最高價為 $ 0.01007296，歷史最低價為 $ 0.0001589

從短期表現來看，SLAP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.58%，過去 24 小時內變動為 +1.46%，過去 7 天內累計變動為 +1.87%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CatSlap（SLAP）市場資訊

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

3.95B
3.95B 3.95B

7,547,128,957.623448
7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

CatSlap 的目前市值為 $ 2.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SLAP 的流通量為 3.95B，總供應量是 7547128957.623448，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.00M

CatSlap（SLAP）價格歷史 USD

今天內，CatSlap 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，CatSlap 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0000234137
在過去60天內，CatSlap 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0001586294
在過去90天內，CatSlap 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0001528845788522981

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.46%
30天$ -0.0000234137-4.41%
60天$ -0.0001586294-29.93%
90天$ -0.0001528845788522981-22.39%

什麼是CatSlap (SLAP)

CatSlap ($SLAP) is a memecoin designed to combine cryptocurrency with entertainment through its unique slapping game and community-driven approach. The token launched directly on decentralized exchanges (DEX), aiming to compete with prominent memecoins such as $MOG, $CAT, $Popcat, and $MEW.

CatSlap’s primary goal is to create a community-centered experience while building trust through audits, partnerships, and a transparent development roadmap.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CatSlap (SLAP) 資源

官網

CatSlap 價格預測 (USD)

CatSlap（SLAP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CatSlap（SLAP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CatSlap 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CatSlap 價格預測

SLAP 兌換為當地貨幣

CatSlap（SLAP）代幣經濟

了解 CatSlap（SLAP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SLAP 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 CatSlap (SLAP) 的其他問題

CatSlap（SLAP）今日價格是多少？
SLAP 實時價格為 0.00052992 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SLAP 兌 USD 的價格是多少？
目前 SLAP 兌 USD 的價格為 $ 0.00052992。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CatSlap 的市值是多少？
SLAP 的市值為 $ 2.09M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SLAP 的流通供應量是多少？
SLAP 的流通供應量為 3.95B USD
SLAP 的歷史最高價（ATH）是多少？
SLAP 的歷史最高價是 0.01007296 USD
SLAP 的歷史最低價（ATL）是多少？
SLAP 的歷史最低價是 0.0001589 USD
SLAP 的交易量是多少？
SLAP 的 24 小時實時交易量為 -- USD
SLAP 今年會漲嗎？
SLAP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SLAP 價格預測 獲取更深入的分析。
CatSlap（SLAP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

