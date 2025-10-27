CatSlap（SLAP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00051832 24H最高價 $ 0.00054665 歷史最高 $ 0.01007296 最低價 $ 0.0001589 漲跌幅（1H） -0.58% 漲跌幅（1D） +1.46% 漲跌幅（7D） +1.87%

CatSlap（SLAP）目前實時價格為 $0.00052992。過去 24 小時內，SLAP 的交易價格在 $ 0.00051832 至 $ 0.00054665 之間波動，市場活躍度顯著。SLAP 的歷史最高價為 $ 0.01007296，歷史最低價為 $ 0.0001589。

從短期表現來看，SLAP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.58%，過去 24 小時內變動為 +1.46%，過去 7 天內累計變動為 +1.87%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CatSlap（SLAP）市場資訊

市值 $ 2.09M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.00M 流通量 3.95B 總供應量 7,547,128,957.623448

CatSlap 的目前市值為 $ 2.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SLAP 的流通量為 3.95B，總供應量是 7547128957.623448，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.00M。