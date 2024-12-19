Catbal 圖標

Catbal 價格 ($CATBAL)

USD

Catbal ($CATBAL) 實時價格圖表

$29.6
$29.6$29.6
-6.70%(1D)

今天 Catbal ($CATBAL) 的價格

今天 Catbal ($CATBAL) 的實時價格爲 29.37 USD。目前其市值爲 $ 29.61M USD。$CATBAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Catbal 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.16M USD
- Catbal 當天價格變化爲 -7.46%
- 其循環供應量爲 999.31K USD

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Catbal ($CATBAL) 價格表現 USD

今天內，Catbal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.37005851990092
在過去30天內，Catbal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +44.6834710080
在過去60天內，Catbal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Catbal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.37005851990092-7.46%
30天$ +44.6834710080+152.14%
60天$ 0--
90天$ 0--

Catbal ($CATBAL) 價格分析

Catbal 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 27.77
$ 27.77$ 27.77

$ 32.34
$ 32.34$ 32.34

$ 116.34
$ 116.34$ 116.34

+1.81%

-7.46%

+62.16%

Catbal ($CATBAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 29.61M
$ 29.61M$ 29.61M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

999.31K
999.31K 999.31K

什麼是Catbal ($CATBAL)

Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.

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Catbal ($CATBAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Catbal ($CATBAL) 的其他問題

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$CATBAL 兌換爲當地貨幣

1 $CATBAL 兌換 AUD
A$46.992
1 $CATBAL 兌換 GBP
23.2023
1 $CATBAL 兌換 EUR
28.1952
1 $CATBAL 兌換 USD
$29.37
1 $CATBAL 兌換 MYR
RM132.165
1 $CATBAL 兌換 TRY
1,030.0059
1 $CATBAL 兌換 JPY
¥4,607.5656
1 $CATBAL 兌換 RUB
3,043.9068
1 $CATBAL 兌換 INR
2,500.2681
1 $CATBAL 兌換 IDR
Rp481,475.3328
1 $CATBAL 兌換 PHP
1,734.2985
1 $CATBAL 兌換 EGP
￡E.1,495.8141
1 $CATBAL 兌換 BRL
R$185.3247
1 $CATBAL 兌換 CAD
C$41.9991
1 $CATBAL 兌換 BDT
3,509.715
1 $CATBAL 兌換 NGN
45,676.224
1 $CATBAL 兌換 UAH
1,232.6589
1 $CATBAL 兌換 VES
Bs1,468.5
1 $CATBAL 兌換 PKR
Rs8,171.9088
1 $CATBAL 兌換 KZT
15,352.5801
1 $CATBAL 兌換 THB
฿1,012.9713
1 $CATBAL 兌換 TWD
NT$958.0494
1 $CATBAL 兌換 CHF
Fr26.1393
1 $CATBAL 兌換 HKD
HK$228.2049
1 $CATBAL 兌換 MAD
.د.م293.1126