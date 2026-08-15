Build4 今日價格

Build4 (B4) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.33%。目前 B4 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 B4。

Build4 目前市值在 $ 15,184.89 排名第 #-，流通供應量為 403.38M B4。過去 24 小時內，B4 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0018319，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，B4 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 +19.27%。過去一天，總交易量達到 --。

Build4（B4）市場資訊

市值 $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K 流通量 403.38M 403.38M 403.38M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Build4 的目前市值為 $ 15.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。B4 的流通量為 403.38M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.64K。