Bro（BRO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.02086315$ 0.02086315 $ 0.02086315 最低價 $ 0.00000353$ 0.00000353 $ 0.00000353 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.41% 漲跌幅（7D） +0.41%

Bro（BRO）目前實時價格為 $0.00000556。過去 24 小時內，BRO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BRO 的歷史最高價為 $ 0.02086315，歷史最低價為 $ 0.00000353。

從短期表現來看，BRO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +0.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bro（BRO）市場資訊

市值 $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bro 的目前市值為 $ 5.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRO 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.56K。