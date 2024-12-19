Brett 圖標

Brett 價格 (BRETT)

USD

Brett (BRETT) 實時價格圖表

$0.14966
$0.14966$0.14966
-5.10%(1D)

今天 Brett (BRETT) 的價格

今天 Brett (BRETT) 的實時價格爲 0.149578 USD。目前其市值爲 $ 1.48B USD。BRETT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Brett 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 134.43M USD
- Brett 當天價格變化爲 -5.18%
- 其循環供應量爲 9.91B USD

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Brett (BRETT) 價格表現 USD

今天內，Brett 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0081755388908193
在過去30天內，Brett 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0164864123
在過去60天內，Brett 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0566469386
在過去90天內，Brett 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06481907993264087

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0081755388908193-5.18%
30天$ -0.0164864123-11.02%
60天$ +0.0566469386+37.87%
90天$ +0.06481907993264087+76.47%

Brett (BRETT) 價格分析

Brett 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.137126
$ 0.137126$ 0.137126

$ 0.16272
$ 0.16272$ 0.16272

$ 0.234204
$ 0.234204$ 0.234204

+2.06%

-5.18%

-20.68%

Brett (BRETT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.48B
$ 1.48B$ 1.48B

$ 134.43M
$ 134.43M$ 134.43M

9.91B
9.91B 9.91B

什麼是Brett (BRETT)

BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE).

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Brett (BRETT) 資源

官網

大家還在問：關於 Brett (BRETT) 的其他問題

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BRETT 兌換爲當地貨幣

1 BRETT 兌換 AUD
A$0.2393248
1 BRETT 兌換 GBP
0.11816662
1 BRETT 兌換 EUR
0.14359488
1 BRETT 兌換 USD
$0.149578
1 BRETT 兌換 MYR
RM0.673101
1 BRETT 兌換 TRY
5.24570046
1 BRETT 兌換 JPY
¥23.46579664
1 BRETT 兌換 RUB
15.50076814
1 BRETT 兌換 INR
12.73207936
1 BRETT 兌換 IDR
Rp2,452.09796832
1 BRETT 兌換 PHP
8.8325809
1 BRETT 兌換 EGP
￡E.7.61501598
1 BRETT 兌換 BRL
R$0.94383718
1 BRETT 兌換 CAD
C$0.21389654
1 BRETT 兌換 BDT
17.874571
1 BRETT 兌換 NGN
232.6237056
1 BRETT 兌換 UAH
6.27778866
1 BRETT 兌換 VES
Bs7.4789
1 BRETT 兌換 PKR
Rs41.61858272
1 BRETT 兌換 KZT
78.18890794
1 BRETT 兌換 THB
฿5.15894522
1 BRETT 兌換 TWD
NT$4.87923436
1 BRETT 兌換 CHF
Fr0.13312442
1 BRETT 兌換 HKD
HK$1.16222106
1 BRETT 兌換 MAD
.د.م1.49278844