BORED 圖標

BORED 價格 (BORED)

USD

BORED (BORED) 實時價格圖表

$0.00909707
$0.00909707$0.00909707
-8.50%(1D)

今天 BORED (BORED) 的價格

今天 BORED (BORED) 的實時價格爲 0.00909707 USD。目前其市值爲 $ 9.07M USD。BORED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BORED 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 410.67 USD
- BORED 當天價格變化爲 -8.58%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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BORED (BORED) 價格表現 USD

今天內，BORED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00085440918365617
在過去30天內，BORED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006673701
在過去60天內，BORED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BORED 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00085440918365617-8.58%
30天$ +0.0006673701+7.34%
60天$ 0--
90天$ 0--

BORED (BORED) 價格分析

BORED 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00841998
$ 0.00841998$ 0.00841998

$ 0.00999856
$ 0.00999856$ 0.00999856

$ 0.02780629
$ 0.02780629$ 0.02780629

+1.31%

-8.58%

-17.71%

BORED (BORED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.07M
$ 9.07M$ 9.07M

$ 410.67
$ 410.67$ 410.67

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是BORED (BORED)

$BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide.

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大家還在問：關於 BORED (BORED) 的其他問題

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BORED 兌換爲當地貨幣

1 BORED 兌換 AUD
A$0.014555312
1 BORED 兌換 GBP
0.0071866853
1 BORED 兌換 EUR
0.0087331872
1 BORED 兌換 USD
$0.00909707
1 BORED 兌換 MYR
RM0.040936815
1 BORED 兌換 TRY
0.3190342449
1 BORED 兌換 JPY
¥1.4271483416
1 BORED 兌換 RUB
0.9429113055
1 BORED 兌換 INR
0.7743425984
1 BORED 兌換 IDR
Rp149.1322712208
1 BORED 兌換 PHP
0.5371819835
1 BORED 兌換 EGP
￡E.0.463040863
1 BORED 兌換 BRL
R$0.0574025117
1 BORED 兌換 CAD
C$0.0130088101
1 BORED 兌換 BDT
1.087099865
1 BORED 兌換 NGN
14.147763264
1 BORED 兌換 UAH
0.3818040279
1 BORED 兌換 VES
Bs0.4548535
1 BORED 兌換 PKR
Rs2.5311687568
1 BORED 兌換 KZT
4.7553114011
1 BORED 兌換 THB
฿0.313848915
1 BORED 兌換 TWD
NT$0.2967464234
1 BORED 兌換 CHF
Fr0.0080963923
1 BORED 兌換 HKD
HK$0.0706842339
1 BORED 兌換 MAD
.د.م0.0907887586