BOBz 今日價格

BOBz (BOBZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BOBZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOBZ。

BOBz 目前市值在 $ 14,901.07 排名第 #-，流通供應量為 700.00T BOBZ。過去 24 小時內，BOBZ 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOBZ 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

BOBz（BOBZ）市場資訊

市值 $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K 流通量 700.00T 700.00T 700.00T 總供應量 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0

BOBz 的目前市值為 $ 14.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOBZ 的流通量為 700.00T，總供應量是 700000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.90K。