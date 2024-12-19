Beni 圖標

Beni 價格 (BENI)

USD

Beni (BENI) 實時價格圖表

$0.00192083
$0.00192083$0.00192083
-20.70%(1D)

今天 Beni (BENI) 的價格

今天 Beni (BENI) 的實時價格爲 0.00192083 USD。目前其市值爲 $ 1.90M USD。BENI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Beni 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.83K USD
- Beni 當天價格變化爲 -20.74%
- 其循環供應量爲 991.68M USD

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Beni (BENI) 價格表現 USD

今天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000502796350481545
在過去30天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004082411
在過去60天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023421928
在過去90天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014617583904296881

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000502796350481545-20.74%
30天$ +0.0004082411+21.25%
60天$ +0.0023421928+121.94%
90天$ +0.0014617583904296881+318.42%

Beni (BENI) 價格分析

Beni 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0018366
$ 0.0018366$ 0.0018366

$ 0.00247937
$ 0.00247937$ 0.00247937

$ 0.00927137
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-0.20%

-20.74%

+4.52%

Beni (BENI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 63.83K
$ 63.83K$ 63.83K

991.68M
991.68M 991.68M

什麼是Beni (BENI)

Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.

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Beni (BENI) 資源

官網

大家還在問：關於 Beni (BENI) 的其他問題

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BENI 兌換爲當地貨幣

1 BENI 兌換 AUD
A$0.003073328
1 BENI 兌換 GBP
0.0015174557
1 BENI 兌換 EUR
0.0018439968
1 BENI 兌換 USD
$0.00192083
1 BENI 兌換 MYR
RM0.008643735
1 BENI 兌換 TRY
0.0673635081
1 BENI 兌換 JPY
¥0.3013974353
1 BENI 兌換 RUB
0.1990556129
1 BENI 兌換 INR
0.163462633
1 BENI 兌換 IDR
Rp31.4890113552
1 BENI 兌換 PHP
0.1134250115
1 BENI 兌換 EGP
￡E.0.097770247
1 BENI 兌換 BRL
R$0.0121204373
1 BENI 兌換 CAD
C$0.0027467869
1 BENI 兌換 BDT
0.229539185
1 BENI 兌換 NGN
2.987274816
1 BENI 兌換 UAH
0.0806172351
1 BENI 兌換 VES
Bs0.0960415
1 BENI 兌換 PKR
Rs0.5344517392
1 BENI 兌換 KZT
1.0040754659
1 BENI 兌換 THB
฿0.0662878433
1 BENI 兌換 TWD
NT$0.0626574746
1 BENI 兌換 CHF
Fr0.0017095387
1 BENI 兌換 HKD
HK$0.0149248491
1 BENI 兌換 MAD
.د.م0.0191698834