Beni 價格 (BENI)
今天 Beni (BENI) 的實時價格爲 0.00192083 USD。目前其市值爲 $ 1.90M USD。BENI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Beni 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.83K USD
- Beni 當天價格變化爲 -20.74%
- 其循環供應量爲 991.68M USD
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今天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000502796350481545。
在過去30天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004082411。
在過去60天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023421928。
在過去90天內，Beni 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014617583904296881。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000502796350481545
|-20.74%
|30天
|$ +0.0004082411
|+21.25%
|60天
|$ +0.0023421928
|+121.94%
|90天
|$ +0.0014617583904296881
|+318.42%
Beni 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.20%
-20.74%
+4.52%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.
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|1 BENI 兌換 AUD
A$0.003073328
|1 BENI 兌換 GBP
￡0.0015174557
|1 BENI 兌換 EUR
€0.0018439968
|1 BENI 兌換 USD
$0.00192083
|1 BENI 兌換 MYR
RM0.008643735
|1 BENI 兌換 TRY
₺0.0673635081
|1 BENI 兌換 JPY
¥0.3013974353
|1 BENI 兌換 RUB
₽0.1990556129
|1 BENI 兌換 INR
₹0.163462633
|1 BENI 兌換 IDR
Rp31.4890113552
|1 BENI 兌換 PHP
₱0.1134250115
|1 BENI 兌換 EGP
￡E.0.097770247
|1 BENI 兌換 BRL
R$0.0121204373
|1 BENI 兌換 CAD
C$0.0027467869
|1 BENI 兌換 BDT
৳0.229539185
|1 BENI 兌換 NGN
₦2.987274816
|1 BENI 兌換 UAH
₴0.0806172351
|1 BENI 兌換 VES
Bs0.0960415
|1 BENI 兌換 PKR
Rs0.5344517392
|1 BENI 兌換 KZT
₸1.0040754659
|1 BENI 兌換 THB
฿0.0662878433
|1 BENI 兌換 TWD
NT$0.0626574746
|1 BENI 兌換 CHF
Fr0.0017095387
|1 BENI 兌換 HKD
HK$0.0149248491
|1 BENI 兌換 MAD
.د.م0.0191698834