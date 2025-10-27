AU79（AU79）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02229669 24H最低價 $ 0.02524918 24H最高價 歷史最高 $ 0.03850425 最低價 $ 0.00608277 漲跌幅（1H） +0.05% 漲跌幅（1D） -10.93% 漲跌幅（7D） -2.50%

AU79（AU79）目前實時價格為 $0.02248935。過去 24 小時內，AU79 的交易價格在 $ 0.02229669 至 $ 0.02524918 之間波動，市場活躍度顯著。AU79 的歷史最高價為 $ 0.03850425，歷史最低價為 $ 0.00608277。

從短期表現來看，AU79 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 -10.93%，過去 7 天內累計變動為 -2.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AU79（AU79）市場資訊

市值 $ 22.49M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 22.49M 流通量 999.87M 總供應量 999,871,299.4883341

AU79 的目前市值為 $ 22.49M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AU79 的流通量為 999.87M，總供應量是 999871299.4883341，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.49M。