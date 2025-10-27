AU79 目前實時價格為 0.02248935 USD。跟蹤 AU79 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AU79 價格趨勢。AU79 目前實時價格為 0.02248935 USD。跟蹤 AU79 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AU79 價格趨勢。

AU79 圖標

AU79 價格 (AU79)

1 AU79 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02257584
$0.02257584
-10.50%1D
USD
AU79 (AU79) 實時價格圖表
AU79（AU79）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02229669
$ 0.02229669
24H最低價
$ 0.02524918
$ 0.02524918
24H最高價

$ 0.02229669
$ 0.02229669

$ 0.02524918
$ 0.02524918

$ 0.03850425
$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277

+0.05%

-10.93%

-2.50%

-2.50%

AU79（AU79）目前實時價格為 $0.02248935。過去 24 小時內，AU79 的交易價格在 $ 0.02229669$ 0.02524918 之間波動，市場活躍度顯著。AU79 的歷史最高價為 $ 0.03850425，歷史最低價為 $ 0.00608277

從短期表現來看，AU79 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 -10.93%，過去 7 天內累計變動為 -2.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AU79（AU79）市場資訊

$ 22.49M
$ 22.49M

--
--

$ 22.49M
$ 22.49M

999.87M
999.87M

999,871,299.4883341
999,871,299.4883341

AU79 的目前市值為 $ 22.49M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AU79 的流通量為 999.87M，總供應量是 999871299.4883341，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.49M

AU79（AU79）價格歷史 USD

今天內，AU79 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.00275982220069478
在過去30天內，AU79 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0058907726
在過去60天內，AU79 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0031662306
在過去90天內，AU79 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00275982220069478-10.93%
30天$ -0.0058907726-26.19%
60天$ -0.0031662306-14.07%
90天$ 0--

什麼是AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

AU79 (AU79) 資源

官網

AU79 價格預測 (USD)

AU79（AU79）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 AU79（AU79）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 AU79 的長期和短期價格預測。

現在就查看 AU79 價格預測

AU79 兌換為當地貨幣

AU79（AU79）代幣經濟

了解 AU79（AU79）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AU79 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 AU79 (AU79) 的其他問題

AU79（AU79）今日價格是多少？
AU79 實時價格為 0.02248935 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AU79 兌 USD 的價格是多少？
目前 AU79 兌 USD 的價格為 $ 0.02248935。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
AU79 的市值是多少？
AU79 的市值為 $ 22.49M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AU79 的流通供應量是多少？
AU79 的流通供應量為 999.87M USD
AU79 的歷史最高價（ATH）是多少？
AU79 的歷史最高價是 0.03850425 USD
AU79 的歷史最低價（ATL）是多少？
AU79 的歷史最低價是 0.00608277 USD
AU79 的交易量是多少？
AU79 的 24 小時實時交易量為 -- USD
AU79 今年會漲嗎？
AU79 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AU79 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$115,248.48

$4,178.41

$0.04752

$200.12

$5.4523

$4,178.41

$115,248.48

$200.12

$2.6219

$0.20312

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.002199

$0.02596

$0.2060

$0.000000000000000000002000

$0.04027

$0.0003672

$0.24841

