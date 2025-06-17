AtomOne 圖標

AtomOne 價格 (ATONE)

USD

AtomOne (ATONE) 實時價格圖表

$0.73798
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-7.50%(1D)

今天 AtomOne (ATONE) 的價格

今天 AtomOne (ATONE) 的實時價格爲 0.738516 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ATONE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AtomOne 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.72K USD
- AtomOne 當天價格變化爲 -7.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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AtomOne (ATONE) 價格表現 USD

今天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0603833507683248
在過去30天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3460853619
在過去60天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4470899796
在過去90天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0579073460857324

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0603833507683248-7.55%
30天$ -0.3460853619-46.86%
60天$ -0.4470899796-60.53%
90天$ -1.0579073460857324-58.88%

AtomOne (ATONE) 價格分析

AtomOne 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.736509
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$ 0.823123
$ 0.823123$ 0.823123

$ 3.49
$ 3.49$ 3.49

-0.13%

-7.55%

-30.49%

AtomOne (ATONE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 32.72K
$ 32.72K$ 32.72K

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什麼是AtomOne (ATONE)

The $ATOM1 is defined to be a staking token of a minimal ICS1.5 IBC AtomOne Hub that keeps 2/3 of $ATOM1s staked at all times.

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AtomOne (ATONE) 資源

官網

AtomOne（ATONE）代幣經濟

了解 AtomOne（ATONE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ATONE 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 AtomOne (ATONE) 的其他問題

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ATONE 兌換爲當地貨幣

1 ATONE 兌換 VND
19,434.04854
1 ATONE 兌換 AUD
A$1.12992948
1 ATONE 兌換 GBP
0.54650184
1 ATONE 兌換 EUR
0.63512376
1 ATONE 兌換 USD
$0.738516
1 ATONE 兌換 MYR
RM3.13130784
1 ATONE 兌換 TRY
29.10491556
1 ATONE 兌換 JPY
¥107.21775288
1 ATONE 兌換 RUB
58.3058382
1 ATONE 兌換 INR
63.80039724
1 ATONE 兌換 IDR
Rp12,106.81773504
1 ATONE 兌換 KRW
1,013.05193784
1 ATONE 兌換 PHP
42.0215604
1 ATONE 兌換 EGP
￡E.37.05873288
1 ATONE 兌換 BRL
R$4.04706768
1 ATONE 兌換 CAD
C$0.9969966
1 ATONE 兌換 BDT
90.27619584
1 ATONE 兌換 NGN
1,143.20799768
1 ATONE 兌換 UAH
30.67056948
1 ATONE 兌換 VES
Bs75.328632
1 ATONE 兌換 PKR
Rs209.1477312
1 ATONE 兌換 KZT
378.5263758
1 ATONE 兌換 THB
฿24.08300676
1 ATONE 兌換 TWD
NT$21.8600736
1 ATONE 兌換 AED
د.إ2.71035372
1 ATONE 兌換 CHF
Fr0.59819796
1 ATONE 兌換 HKD
HK$5.78996544
1 ATONE 兌換 MAD
.د.م6.7204956
1 ATONE 兌換 MXN
$14.01703368