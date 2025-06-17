AtomOne 價格 (ATONE)
今天 AtomOne (ATONE) 的實時價格爲 0.738516 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ATONE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AtomOne 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.72K USD
- AtomOne 當天價格變化爲 -7.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0603833507683248。
在過去30天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3460853619。
在過去60天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4470899796。
在過去90天內，AtomOne 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0579073460857324。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0603833507683248
|-7.55%
|30天
|$ -0.3460853619
|-46.86%
|60天
|$ -0.4470899796
|-60.53%
|90天
|$ -1.0579073460857324
|-58.88%
AtomOne 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.13%
-7.55%
-30.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The $ATOM1 is defined to be a staking token of a minimal ICS1.5 IBC AtomOne Hub that keeps 2/3 of $ATOM1s staked at all times.
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|1 ATONE 兌換 VND
₫19,434.04854
|1 ATONE 兌換 AUD
A$1.12992948
|1 ATONE 兌換 GBP
￡0.54650184
|1 ATONE 兌換 EUR
€0.63512376
|1 ATONE 兌換 USD
$0.738516
|1 ATONE 兌換 MYR
RM3.13130784
|1 ATONE 兌換 TRY
₺29.10491556
|1 ATONE 兌換 JPY
¥107.21775288
|1 ATONE 兌換 RUB
₽58.3058382
|1 ATONE 兌換 INR
₹63.80039724
|1 ATONE 兌換 IDR
Rp12,106.81773504
|1 ATONE 兌換 KRW
₩1,013.05193784
|1 ATONE 兌換 PHP
₱42.0215604
|1 ATONE 兌換 EGP
￡E.37.05873288
|1 ATONE 兌換 BRL
R$4.04706768
|1 ATONE 兌換 CAD
C$0.9969966
|1 ATONE 兌換 BDT
৳90.27619584
|1 ATONE 兌換 NGN
₦1,143.20799768
|1 ATONE 兌換 UAH
₴30.67056948
|1 ATONE 兌換 VES
Bs75.328632
|1 ATONE 兌換 PKR
Rs209.1477312
|1 ATONE 兌換 KZT
₸378.5263758
|1 ATONE 兌換 THB
฿24.08300676
|1 ATONE 兌換 TWD
NT$21.8600736
|1 ATONE 兌換 AED
د.إ2.71035372
|1 ATONE 兌換 CHF
Fr0.59819796
|1 ATONE 兌換 HKD
HK$5.78996544
|1 ATONE 兌換 MAD
.د.م6.7204956
|1 ATONE 兌換 MXN
$14.01703368