Athledium 今日價格

Athledium (AEM) 今日實時價格為 $ 0.01584587，過去 24 小時內變化了 3.46%。目前 AEM 兌 USD 的匯率為 $ 0.01584587 每 AEM。

Athledium 目前市值在 $ 47,555 排名第 #-，流通供應量為 3.00M AEM。過去 24 小時內，AEM 的交易價格在 $ 0.01531317（低點）和 $ 0.01587169（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01587169，而歷史最低價為 $ 0.01299746。

短期表現方面，AEM 在過去一小時內波動了 +0.70%，過去7 天內波動了 +13.01%。過去一天，總交易量達到 $ 496.29K。

Athledium（AEM）市場資訊

市值 $ 47.56K$ 47.56K $ 47.56K 成交量（24H） $ 496.29K$ 496.29K $ 496.29K 完全稀釋市值 $ 15.85M$ 15.85M $ 15.85M 流通量 3.00M 3.00M 3.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Athledium 的目前市值為 $ 47.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 496.29K。AEM 的流通量為 3.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.85M。