Arkreen Token 圖標

Arkreen Token 價格 (AKRE)

USD

Arkreen Token (AKRE) 實時價格圖表

$0.0012331
$0.0012331$0.0012331
-14.60%(1D)

今天 Arkreen Token (AKRE) 的價格

今天 Arkreen Token (AKRE) 的實時價格爲 0.0012331 USD。目前其市值爲 $ 3.94M USD。AKRE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arkreen Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 73.42K USD
- Arkreen Token 當天價格變化爲 -14.68%
- 其循環供應量爲 3.20B USD

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Arkreen Token (AKRE) 價格表現 USD

今天內，Arkreen Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00021228315422301
在過去30天內，Arkreen Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005218595
在過去60天內，Arkreen Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011713997
在過去90天內，Arkreen Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000089738014783644

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00021228315422301-14.68%
30天$ +0.0005218595+42.32%
60天$ +0.0011713997+95.00%
90天$ -0.0000089738014783644-0.72%

Arkreen Token (AKRE) 價格分析

Arkreen Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00120629
$ 0.00120629$ 0.00120629

$ 0.00147971
$ 0.00147971$ 0.00147971

$ 0.0114795
$ 0.0114795$ 0.0114795

-0.14%

-14.68%

+11.34%

Arkreen Token (AKRE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M

$ 73.42K
$ 73.42K$ 73.42K

3.20B
3.20B 3.20B

什麼是Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

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Arkreen Token (AKRE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Arkreen Token (AKRE) 的其他問題

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AKRE 兌換爲當地貨幣

1 AKRE 兌換 AUD
A$0.00197296
1 AKRE 兌換 GBP
0.000974149
1 AKRE 兌換 EUR
0.001183776
1 AKRE 兌換 USD
$0.0012331
1 AKRE 兌換 MYR
RM0.00554895
1 AKRE 兌換 TRY
0.043244817
1 AKRE 兌換 JPY
¥0.193609031
1 AKRE 兌換 RUB
0.127921794
1 AKRE 兌換 INR
0.104912148
1 AKRE 兌換 IDR
Rp20.214750864
1 AKRE 兌換 PHP
0.072789893
1 AKRE 兌換 EGP
￡E.0.06276479
1 AKRE 兌換 BRL
R$0.007780861
1 AKRE 兌換 CAD
C$0.001763333
1 AKRE 兌換 BDT
0.14735545
1 AKRE 兌換 NGN
1.91771712
1 AKRE 兌換 UAH
0.051753207
1 AKRE 兌換 VES
Bs0.061655
1 AKRE 兌換 PKR
Rs0.343097744
1 AKRE 兌換 KZT
0.644578363
1 AKRE 兌換 THB
฿0.04254195
1 AKRE 兌換 TWD
NT$0.040223722
1 AKRE 兌換 CHF
Fr0.001097459
1 AKRE 兌換 HKD
HK$0.009581187
1 AKRE 兌換 MAD
.د.م0.012306338