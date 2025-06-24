Arcadia 價格 (AAA)
今天 Arcadia (AAA) 的實時價格爲 0.245375 USD。目前其市值爲 $ 3.04M USD。AAA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arcadia 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Arcadia 當天價格變化爲 +13.43%
- 其循環供應量爲 12.39M USD
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今天內，Arcadia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02904904。
在過去30天內，Arcadia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6808994057。
在過去60天內，Arcadia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2718233332。
在過去90天內，Arcadia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02904904
|+13.43%
|30天
|$ +0.6808994057
|+277.49%
|60天
|$ +0.2718233332
|+110.78%
|90天
|$ 0
|--
Arcadia 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.80%
+13.43%
-10.91%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.
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|1 AAA 兌換 VND
₫6,457.043125
|1 AAA 兌換 AUD
A$0.37542375
|1 AAA 兌換 GBP
￡0.17912375
|1 AAA 兌換 EUR
€0.2110225
|1 AAA 兌換 USD
$0.245375
|1 AAA 兌換 MYR
RM1.04039
|1 AAA 兌換 TRY
₺9.726665
|1 AAA 兌換 JPY
¥35.559745
|1 AAA 兌換 RUB
₽19.26439125
|1 AAA 兌換 INR
₹21.112065
|1 AAA 兌換 IDR
Rp4,022.54034
|1 AAA 兌換 KRW
₩333.38855875
|1 AAA 兌換 PHP
₱13.97410625
|1 AAA 兌換 EGP
￡E.12.28101875
|1 AAA 兌換 BRL
R$1.34710875
|1 AAA 兌換 CAD
C$0.33616375
|1 AAA 兌換 BDT
৳29.98727875
|1 AAA 兌換 NGN
₦380.4244925
|1 AAA 兌換 UAH
₴10.237045
|1 AAA 兌換 VES
Bs25.273625
|1 AAA 兌換 PKR
Rs69.86562375
|1 AAA 兌換 KZT
₸126.8735975
|1 AAA 兌換 THB
฿8.0139475
|1 AAA 兌換 TWD
NT$7.2385625
|1 AAA 兌換 AED
د.إ0.90052625
|1 AAA 兌換 CHF
Fr0.1963
|1 AAA 兌換 HKD
HK$1.92374
|1 AAA 兌換 MAD
.د.م2.23045875
|1 AAA 兌換 MXN
$4.67194