ANI Token 今日價格

ANI Token (ANI) 今日實時價格為 $ 0.00269365，過去 24 小時內變化了 2.13%。目前 ANI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00269365 每 ANI。

ANI Token 目前市值在 $ 257,162 排名第 #-，流通供應量為 95.51M ANI。過去 24 小時內，ANI 的交易價格在 $ 0.0026361（低點）和 $ 0.00269464（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00534324，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANI 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +2.07%。過去一天，總交易量達到 $ 35.99。

ANI Token（ANI）市場資訊

市值 $ 257.16K$ 257.16K $ 257.16K 成交量（24H） $ 35.99$ 35.99 $ 35.99 完全稀釋市值 $ 257.28K$ 257.28K $ 257.28K 流通量 95.51M 95.51M 95.51M 總供應量 95,514,321.58812036 95,514,321.58812036 95,514,321.58812036

ANI Token 的目前市值為 $ 257.16K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 35.99。ANI 的流通量為 95.51M，總供應量是 95514321.58812036，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 257.28K。