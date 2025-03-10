Agentlauncher 價格 (CVAI)
今天 Agentlauncher (CVAI) 的實時價格爲 0.00291029 USD。目前其市值爲 $ 436.69K USD。CVAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Agentlauncher 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.33K USD
- Agentlauncher 當天價格變化爲 -10.92%
- 其循環供應量爲 149.69M USD
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今天內，Agentlauncher 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000356837778068511。
在過去30天內，Agentlauncher 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Agentlauncher 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Agentlauncher 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000356837778068511
|-10.92%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Agentlauncher 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.99%
-10.92%
-35.22%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Agentlauncher: The AI Launchpad+ curates and launches AI projects while soon enabling users to create AI agents and tokens. Backed by CV VC, CV Labs, and DuckDAO, it pioneers AI-driven launchpads. AI agents power smart investments, automated capital allocation, and seamless ecosystem navigation, empowering investors and founders to harness AI for unparalleled scalability and growth.
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|1 CVAI 兌換 AUD
A$0.0045982582
|1 CVAI 兌換 GBP
￡0.0022409233
|1 CVAI 兌換 EUR
€0.0026774668
|1 CVAI 兌換 USD
$0.00291029
|1 CVAI 兌換 MYR
RM0.0128343789
|1 CVAI 兌換 TRY
₺0.106225585
|1 CVAI 兌換 JPY
¥0.4291804663
|1 CVAI 兌換 RUB
₽0.2588411926
|1 CVAI 兌換 INR
₹0.2535735677
|1 CVAI 兌換 IDR
Rp47.7096644976
|1 CVAI 兌換 PHP
₱0.166759617
|1 CVAI 兌換 EGP
￡E.0.1472897769
|1 CVAI 兌換 BRL
R$0.0168214762
|1 CVAI 兌換 CAD
C$0.0041617147
|1 CVAI 兌換 BDT
৳0.3539785727
|1 CVAI 兌換 NGN
₦4.4095258935
|1 CVAI 兌換 UAH
₴0.1200785654
|1 CVAI 兌換 VES
Bs0.18625856
|1 CVAI 兌換 PKR
Rs0.8156378754
|1 CVAI 兌換 KZT
₸1.430116506
|1 CVAI 兌換 THB
฿0.0981058759
|1 CVAI 兌換 TWD
NT$0.0955739236
|1 CVAI 兌換 CHF
Fr0.0025319523
|1 CVAI 兌換 HKD
HK$0.0226129533
|1 CVAI 兌換 MAD
.د.م0.0283171217
|1 CVAI 兌換 MXN
$0.0589624754