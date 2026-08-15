Agent Town 今日價格

Agent Town (AGENTTOWN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AGENTTOWN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AGENTTOWN。

Agent Town 目前市值在 $ 12,632.26 排名第 #-，流通供應量為 989.03M AGENTTOWN。過去 24 小時內，AGENTTOWN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AGENTTOWN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.96%。過去一天，總交易量達到 --。

Agent Town（AGENTTOWN）市場資訊

市值 $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K 流通量 989.03M 989.03M 989.03M 總供應量 989,033,320.534957 989,033,320.534957 989,033,320.534957

Agent Town 的目前市值為 $ 12.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AGENTTOWN 的流通量為 989.03M，總供應量是 989033320.534957，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.63K。