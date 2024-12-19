Agave 價格 (AGVE)
今天 Agave (AGVE) 的實時價格爲 54.3 USD。目前其市值爲 $ 5.43M USD。AGVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Agave 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 549.18 USD
- Agave 當天價格變化爲 -3.86%
- 其循環供應量爲 100.00K USD
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今天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.18444514143356。
在過去30天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.5402235700。
在過去60天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.5670097500。
在過去90天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17.7408346532607。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2.18444514143356
|-3.86%
|30天
|$ +5.5402235700
|+10.20%
|60天
|$ +21.5670097500
|+39.72%
|90天
|$ +17.7408346532607
|+48.53%
Agave 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.07%
-3.86%
-5.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.
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|1 AGVE 兌換 AUD
A$86.88
|1 AGVE 兌換 GBP
￡42.897
|1 AGVE 兌換 EUR
€52.128
|1 AGVE 兌換 USD
$54.3
|1 AGVE 兌換 MYR
RM244.35
|1 AGVE 兌換 TRY
₺1,904.301
|1 AGVE 兌換 JPY
¥8,518.584
|1 AGVE 兌換 RUB
₽5,613.534
|1 AGVE 兌換 INR
₹4,619.301
|1 AGVE 兌換 IDR
Rp890,163.792
|1 AGVE 兌換 PHP
₱3,205.872
|1 AGVE 兌換 EGP
￡E.2,763.327
|1 AGVE 兌換 BRL
R$342.633
|1 AGVE 兌換 CAD
C$77.649
|1 AGVE 兌換 BDT
৳6,488.85
|1 AGVE 兌換 NGN
₦84,447.36
|1 AGVE 兌換 UAH
₴2,278.971
|1 AGVE 兌換 VES
Bs2,715
|1 AGVE 兌換 PKR
Rs15,108.432
|1 AGVE 兌換 KZT
₸28,384.239
|1 AGVE 兌換 THB
฿1,873.893
|1 AGVE 兌換 TWD
NT$1,771.266
|1 AGVE 兌換 CHF
Fr48.327
|1 AGVE 兌換 HKD
HK$421.911
|1 AGVE 兌換 MAD
.د.م541.914