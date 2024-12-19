Agave 圖標

Agave 價格 (AGVE)

USD

Agave (AGVE) 實時價格圖表

$54.3
$54.3$54.3
-3.80%(1D)

今天 Agave (AGVE) 的價格

今天 Agave (AGVE) 的實時價格爲 54.3 USD。目前其市值爲 $ 5.43M USD。AGVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Agave 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 549.18 USD
- Agave 當天價格變化爲 -3.86%
- 其循環供應量爲 100.00K USD

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Agave (AGVE) 價格表現 USD

今天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.18444514143356
在過去30天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.5402235700
在過去60天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.5670097500
在過去90天內，Agave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17.7408346532607

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.18444514143356-3.86%
30天$ +5.5402235700+10.20%
60天$ +21.5670097500+39.72%
90天$ +17.7408346532607+48.53%

Agave (AGVE) 價格分析

Agave 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 53.02
$ 53.02$ 53.02

$ 56.67
$ 56.67$ 56.67

$ 1,466.43
$ 1,466.43$ 1,466.43

+0.07%

-3.86%

-5.88%

Agave (AGVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

$ 549.18
$ 549.18$ 549.18

100.00K
100.00K 100.00K

什麼是Agave (AGVE)

Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Agave (AGVE) 資源

官網

大家還在問：關於 Agave (AGVE) 的其他問題

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AGVE 兌換爲當地貨幣

1 AGVE 兌換 AUD
A$86.88
1 AGVE 兌換 GBP
42.897
1 AGVE 兌換 EUR
52.128
1 AGVE 兌換 USD
$54.3
1 AGVE 兌換 MYR
RM244.35
1 AGVE 兌換 TRY
1,904.301
1 AGVE 兌換 JPY
¥8,518.584
1 AGVE 兌換 RUB
5,613.534
1 AGVE 兌換 INR
4,619.301
1 AGVE 兌換 IDR
Rp890,163.792
1 AGVE 兌換 PHP
3,205.872
1 AGVE 兌換 EGP
￡E.2,763.327
1 AGVE 兌換 BRL
R$342.633
1 AGVE 兌換 CAD
C$77.649
1 AGVE 兌換 BDT
6,488.85
1 AGVE 兌換 NGN
84,447.36
1 AGVE 兌換 UAH
2,278.971
1 AGVE 兌換 VES
Bs2,715
1 AGVE 兌換 PKR
Rs15,108.432
1 AGVE 兌換 KZT
28,384.239
1 AGVE 兌換 THB
฿1,873.893
1 AGVE 兌換 TWD
NT$1,771.266
1 AGVE 兌換 CHF
Fr48.327
1 AGVE 兌換 HKD
HK$421.911
1 AGVE 兌換 MAD
.د.م541.914