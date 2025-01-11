AGA 圖標

AGA 價格 (AGA)

USD

AGA (AGA) 實時價格圖表

$0.0440237
$0.0440237$0.0440237
+0.10%(1D)

今天 AGA (AGA) 的價格

今天 AGA (AGA) 的實時價格爲 0.0440237 USD。目前其市值爲 $ 198.11K USD。AGA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AGA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.35 USD
- AGA 當天價格變化爲 +0.13%
- 其循環供應量爲 4.50M USD

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AGA (AGA) 價格表現 USD

今天內，AGA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，AGA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0527548147
在過去60天內，AGA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0816974259
在過去90天內，AGA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.13%
30天$ +0.0527548147+119.83%
60天$ +0.0816974259+185.58%
90天$ 0--

AGA (AGA) 價格分析

AGA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01632375
$ 0.01632375$ 0.01632375

$ 0.04442696
$ 0.04442696$ 0.04442696

$ 8.4
$ 8.4$ 8.4

-0.18%

+0.13%

+144.72%

AGA (AGA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 198.11K
$ 198.11K$ 198.11K

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

4.50M
4.50M 4.50M

什麼是AGA (AGA)

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AGA (AGA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 AGA (AGA) 的其他問題

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AGA 兌換爲當地貨幣

1 AGA 兌換 AUD
A$0.071318394
1 AGA 兌換 GBP
0.035659197
1 AGA 兌換 EUR
0.042702989
1 AGA 兌換 USD
$0.0440237
1 AGA 兌換 MYR
RM0.197666413
1 AGA 兌換 TRY
1.559319454
1 AGA 兌換 JPY
¥6.941216779
1 AGA 兌換 RUB
4.474128631
1 AGA 兌換 INR
3.794402703
1 AGA 兌換 IDR
Rp721.699884528
1 AGA 兌換 PHP
2.5973983
1 AGA 兌換 EGP
￡E.2.224517561
1 AGA 兌換 BRL
R$0.269425044
1 AGA 兌換 CAD
C$0.063394128
1 AGA 兌換 BDT
5.370010926
1 AGA 兌換 NGN
68.253464006
1 AGA 兌換 UAH
1.861322036
1 AGA 兌換 VES
Bs2.3332561
1 AGA 兌換 PKR
Rs12.259279739
1 AGA 兌換 KZT
23.23130649
1 AGA 兌換 THB
฿1.526741916
1 AGA 兌換 TWD
NT$1.457624707
1 AGA 兌換 CHF
Fr0.040061567
1 AGA 兌換 HKD
HK$0.342504386
1 AGA 兌換 MAD
.د.م0.441997948