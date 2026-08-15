Aeternity 今日價格

Aeternity (AE) 今日實時價格為 $ 0.00485559，過去 24 小時內變化了 3.36%。目前 AE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00485559 每 AE。

Aeternity 目前市值在 $ 2,127,542 排名第 #-，流通供應量為 438.17M AE。過去 24 小時內，AE 的交易價格在 $ 0.00485476（低點）和 $ 0.00504946（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5.69，而歷史最低價為 $ 0.00246856。

短期表現方面，AE 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -4.41%。過去一天，總交易量達到 $ 429.04。

Aeternity（AE）市場資訊

市值 $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M 成交量（24H） $ 429.04$ 429.04 $ 429.04 完全稀釋市值 $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M 流通量 438.17M 438.17M 438.17M 總供應量 536,306,702.0 536,306,702.0 536,306,702.0

Aeternity 的目前市值為 $ 2.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 429.04。AE 的流通量為 438.17M，總供應量是 536306702.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.60M。