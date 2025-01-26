Aave Polygon WETH 圖標

Aave Polygon WETH 價格 (AMWETH)

USD

Aave Polygon WETH (AMWETH) 實時價格圖表

$3,320.21
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+1.00%(1D)

今天 Aave Polygon WETH (AMWETH) 的價格

今天 Aave Polygon WETH (AMWETH) 的實時價格爲 3,324.31 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave Polygon WETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 976.20K USD
- Aave Polygon WETH 當天價格變化爲 +1.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aave Polygon WETH (AMWETH) 價格表現 USD

今天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +35.11
在過去30天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.1900074430
在過去60天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.0349999260
在過去90天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +830.547497062428

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +35.11+1.07%
30天$ -10.1900074430-0.30%
60天$ -5.0349999260-0.15%
90天$ +830.547497062428+33.30%

Aave Polygon WETH (AMWETH) 價格分析

Aave Polygon WETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,274.09
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$ 3,348.85
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$ 4,858.03
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-0.09%

+1.07%

+0.33%

Aave Polygon WETH (AMWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 976.20K
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什麼是Aave Polygon WETH (AMWETH)

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Aave Polygon WETH (AMWETH) 資源

官網

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AMWETH 兌換爲當地貨幣

1 AMWETH 兌換 AUD
A$5,252.4098
1 AMWETH 兌換 GBP
2,659.448
1 AMWETH 兌換 EUR
3,158.0945
1 AMWETH 兌換 USD
$3,324.31
1 AMWETH 兌換 MYR
RM14,527.2347
1 AMWETH 兌換 TRY
118,478.4084
1 AMWETH 兌換 JPY
¥518,592.36
1 AMWETH 兌換 RUB
325,117.518
1 AMWETH 兌換 INR
286,489.0358
1 AMWETH 兌換 IDR
Rp53,617,895.7193
1 AMWETH 兌換 PHP
193,641.0575
1 AMWETH 兌換 EGP
￡E.167,146.3068
1 AMWETH 兌換 BRL
R$19,646.6721
1 AMWETH 兌換 CAD
C$4,753.7633
1 AMWETH 兌換 BDT
404,635.0132
1 AMWETH 兌換 NGN
5,178,044.9853
1 AMWETH 兌換 UAH
139,355.0752
1 AMWETH 兌換 VES
Bs186,161.36
1 AMWETH 兌換 PKR
Rs924,690.0696
1 AMWETH 兌換 KZT
1,718,867.7286
1 AMWETH 兌換 THB
฿111,530.6005
1 AMWETH 兌換 TWD
NT$108,837.9094
1 AMWETH 兌換 CHF
Fr2,991.879
1 AMWETH 兌換 HKD
HK$25,863.1318
1 AMWETH 兌換 MAD
.د.م33,110.1276