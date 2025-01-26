Aave Polygon WETH 價格 (AMWETH)
今天 Aave Polygon WETH (AMWETH) 的實時價格爲 3,324.31 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AMWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aave Polygon WETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 976.20K USD
- Aave Polygon WETH 當天價格變化爲 +1.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +35.11。
在過去30天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.1900074430。
在過去60天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.0349999260。
在過去90天內，Aave Polygon WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +830.547497062428。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +35.11
|+1.07%
|30天
|$ -10.1900074430
|-0.30%
|60天
|$ -5.0349999260
|-0.15%
|90天
|$ +830.547497062428
|+33.30%
Aave Polygon WETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.09%
+1.07%
+0.33%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AMWETH 兌換 AUD
A$5,252.4098
|1 AMWETH 兌換 GBP
￡2,659.448
|1 AMWETH 兌換 EUR
€3,158.0945
|1 AMWETH 兌換 USD
$3,324.31
|1 AMWETH 兌換 MYR
RM14,527.2347
|1 AMWETH 兌換 TRY
₺118,478.4084
|1 AMWETH 兌換 JPY
¥518,592.36
|1 AMWETH 兌換 RUB
₽325,117.518
|1 AMWETH 兌換 INR
₹286,489.0358
|1 AMWETH 兌換 IDR
Rp53,617,895.7193
|1 AMWETH 兌換 PHP
₱193,641.0575
|1 AMWETH 兌換 EGP
￡E.167,146.3068
|1 AMWETH 兌換 BRL
R$19,646.6721
|1 AMWETH 兌換 CAD
C$4,753.7633
|1 AMWETH 兌換 BDT
৳404,635.0132
|1 AMWETH 兌換 NGN
₦5,178,044.9853
|1 AMWETH 兌換 UAH
₴139,355.0752
|1 AMWETH 兌換 VES
Bs186,161.36
|1 AMWETH 兌換 PKR
Rs924,690.0696
|1 AMWETH 兌換 KZT
₸1,718,867.7286
|1 AMWETH 兌換 THB
฿111,530.6005
|1 AMWETH 兌換 TWD
NT$108,837.9094
|1 AMWETH 兌換 CHF
Fr2,991.879
|1 AMWETH 兌換 HKD
HK$25,863.1318
|1 AMWETH 兌換 MAD
.د.م33,110.1276