A0x（A0X）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003037 $ 0.00003037 $ 0.00003037 24H最低價 $ 0.00003971 $ 0.00003971 $ 0.00003971 24H最高價 24H最低價 $ 0.00003037$ 0.00003037 $ 0.00003037 24H最高價 $ 0.00003971$ 0.00003971 $ 0.00003971 歷史最高 $ 0.00009966$ 0.00009966 $ 0.00009966 最低價 $ 0.00001265$ 0.00001265 $ 0.00001265 漲跌幅（1H） -2.01% 漲跌幅（1D） -22.45% 漲跌幅（7D） -4.63% 漲跌幅（7D） -4.63%

A0x（A0X）目前實時價格為 $0.00003037。過去 24 小時內，A0X 的交易價格在 $ 0.00003037 至 $ 0.00003971 之間波動，市場活躍度顯著。A0X 的歷史最高價為 $ 0.00009966，歷史最低價為 $ 0.00001265。

從短期表現來看，A0X 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.01%，過去 24 小時內變動為 -22.45%，過去 7 天內累計變動為 -4.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

A0x（A0X）市場資訊

市值 $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M 流通量 99.94B 99.94B 99.94B 總供應量 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

A0x 的目前市值為 $ 3.04M, 它過去 24 小時的交易量為 --。A0X 的流通量為 99.94B，總供應量是 99943379468.7149，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.04M。