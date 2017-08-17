0x 今日價格

0x (ZRX) 今日實時價格為 NT$ 0.07588，過去 24 小時內變化了 2.32%。目前 ZRX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07588 每 ZRX。

0x 目前市值在 NT$ 64.38M 排名第 #290，流通供應量為 848.40M ZRX。過去 24 小時內，ZRX 的交易價格在 NT$ 0.07578（低點）和 NT$ 0.07819（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 80.87854882478713515，而歷史最低價為 NT$ 2.492979100116840648。

短期表現方面，ZRX 在過去一小時內波動了 -0.87%，過去7 天內波動了 -6.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.51K。

0x（ZRX）市場資訊

排名 No.290 市值 NT$ 64.38MNT$ 64.38M NT$ 64.38M 成交量（24H） NT$ 64.51KNT$ 64.51K NT$ 64.51K 完全稀釋市值 NT$ 75.88MNT$ 75.88M NT$ 75.88M 流通量 848.40M 848.40M 848.40M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 84.83% 發行日期 2017-08-17 00:00:00 發行價格 NT$ 1.5975NT$ 1.5975 NT$ 1.5975 所屬公鏈 ETH

0x 的目前市值為 NT$ 64.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.51K。ZRX 的流通量為 848.40M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 75.88M。