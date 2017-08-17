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0x 目前實時價格為 0.07588 TWD。ZRX 市值為 64,376,331.1926504505792 TWD。追蹤台灣的 ZRX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！0x 目前實時價格為 0.07588 TWD。ZRX 市值為 64,376,331.1926504505792 TWD。追蹤台灣的 ZRX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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0x 圖標

0x實時價格 (ZRX)

1 ZRX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.425005
NT$2.425005NT$2.425005
-2.32%1D
TWD
0x (ZRX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:09:16 (UTC+8)

0x 今日價格

0x (ZRX) 今日實時價格為 NT$ 0.07588，過去 24 小時內變化了 2.32%。目前 ZRX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07588 每 ZRX。

0x 目前市值在 NT$ 64.38M 排名第 #290，流通供應量為 848.40M ZRX。過去 24 小時內，ZRX 的交易價格在 NT$ 0.07578（低點）和 NT$ 0.07819（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 80.87854882478713515，而歷史最低價為 NT$ 2.492979100116840648

短期表現方面，ZRX 在過去一小時內波動了 -0.87%，過去7 天內波動了 -6.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.51K

0x（ZRX）市場資訊

No.290

NT$ 64.38M
NT$ 64.38MNT$ 64.38M

NT$ 64.51K
NT$ 64.51KNT$ 64.51K

NT$ 75.88M
NT$ 75.88MNT$ 75.88M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

NT$ 1.5975
NT$ 1.5975NT$ 1.5975

ETH

0x 的目前市值為 NT$ 64.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.51K。ZRX 的流通量為 848.40M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 75.88M

0x 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.07578
NT$ 0.07578NT$ 0.07578
24H最低價
NT$ 0.07819
NT$ 0.07819NT$ 0.07819
24H最高價

NT$ 0.07578
NT$ 0.07578NT$ 0.07578

NT$ 0.07819
NT$ 0.07819NT$ 0.07819

NT$ 80.87854882478713515
NT$ 80.87854882478713515NT$ 80.87854882478713515

NT$ 2.492979100116840648
NT$ 2.492979100116840648NT$ 2.492979100116840648

-0.87%

-2.32%

-6.38%

-6.38%

0x（ZRX）價格歷史 TWD

跟蹤 0x 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0575964-2.32%
30天NT$ -0.01209-13.75%
60天NT$ -0.01573-17.18%
90天NT$ -0.03352-30.64%
0x 今日價格變化

今天，ZRX 記錄了 NT$ -0.0575964 (-2.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

0x 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01209 (-13.75%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

0x 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZRX 的變化為 NT$ -0.01573 (-17.18%)，從而更廣泛地了解其表現。

0x 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03352 (-30.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 0x（ZRX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 0x 價格歷史頁面

0x 分析

本分析利用人工智慧模型評估 0x 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

0x 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ZRX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

ZRX_USDT在4小時周期運行於0.08114，價格位於樞軸點0.0797上方。短期均線組呈現買入排列，長期趨勢維持中性震盪格局。現價已脫離中心區間，處於R1與R2阻力帶之間。結構上，多空雙方在中軸附近形成短暫平衡，高位籌碼交換頻繁。 MACD指標錄得死叉信號，動能柱由正轉負。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。快慢線指標出現分層，短期回調壓力顯現。波動率維持低位，布林帶開口收窄，市場進入方向選擇前的收斂階段。多空動能分布均勻，缺乏單邊突破的驅動力。 近端上方阻力位於0.0799至0.0802區間，距離現價約0.3%-1.2%。下方第一支撐位為0.0794，距離現價約2.1%。遠端參考價位S2為0.0792，而中心軸0.0797則構成即時回測目標。關鍵價位密集分布在0.0792-0.0802這一狹窄區間內，突破任一邊界將引發流動性加速。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 0x 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 0x (ZRX) 代幣價格的幾個關鍵因素如下：

1. 協議採用率——更多 DEX 採用 0x 協議，將提升 ZRX 的需求。
2. DeFi 市場成長——去中心化交易量的持續攀升，將進一步增強其使用價值。
3. 代幣經濟學——透過權益證明獎勵與治理參與，可有效驅動需求。
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢將對 ZRX 價格產生影響。
5. 競爭態勢——其他 DEX 協議將對 0x 的市場佔有率構成競爭壓力。
6. 監管發展——影響 DeFi 與 DEX 的政策變動。
7. 技術升級——協議功能的優化與改進，將進一步提升其效能。
8. 合作夥伴公告——新合作整合將擴大生態系統的覆蓋範圍。

---

如有任何需要調整或補充的地方，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 0x 今天的價格？

人們希望了解今日 0x（ZRX）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機。交易者需要即時價格來執行買賣訂單，以獲取利潤；而投資者則會關注每日走勢，以評估投資表現並調整資產配置。

0x 的價格預測

0x（ZRX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZRX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
0x (ZRX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，0x 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 0x 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 0x 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZRX 2026–2027 年價格的預測。

關於 0x

0x (ZRX) 是一種開放協議，能夠在以太坊區塊鏈上實現資產的點對點交換。它旨在促進以太坊基礎資產的低摩擦交換，作為新興代幣經濟的關鍵基礎設施層，允許開發者建立自己的自定義交換應用程序，並提供各種面向用戶的應用程序。ZRX 是 0x 協議的原生實用代幣，用於對協議的升級系統進行治理，該系統允許其底層智能合約隨時間被替換和改進。

如何在台灣購買和投資 0x

準備好開始使用 0x 了嗎？在 MEXC 購買 ZRX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 0x 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 0x (ZRX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，0x 將立即存入您的錢包。
0x (ZRX) 購買教程

0x 能做什麼？

擁有 0x 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 0x (ZRX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是0x (ZRX)

0X是一個以太坊上的去中心化交易的開源協議，以促進以太坊的資產，例如 ERC20 代幣，的去信任和低摩擦交易。該協議旨在作為開放標準和通用模組，推動具有交易功能去中心化應用（DApps）之間的互通性。

0x資源

要更深入地瞭解 0x，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方0x網站
區塊查詢

類別 :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

人們還問：關於0x的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:09:16 (UTC+8)

0x（ZRX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 0x 的更多資訊

ZRXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ZRX。在 MEXC 上探索 ZRXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 0x (ZRX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 0x 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ZRX/USDT
NT$2.4234075
NT$2.4234075NT$2.4234075
-2.34%
838.83K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.152152
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+254.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17575695
NT$0.17575695NT$0.17575695

-6.81%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4802085
NT$0.4802085NT$0.4802085

-22.12%

up

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UPROBINHOOD

NT$9.57222
NT$9.57222NT$9.57222

+28.80%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.829063
NT$8.829063NT$8.829063

-0.70%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.152152
NT$2.152152NT$2.152152

+254.52%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.3488895
NT$9.3488895NT$9.3488895

+152.75%

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+62.05%

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NT$30.244509NT$30.244509

+33.92%

Humanity

Humanity

H

NT$3.8081205
NT$3.8081205NT$3.8081205

+24.78%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ZRX
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TWD

1 ZRX = 2.424366 TWD