0x實時價格 (ZRX)
0x (ZRX) 今日實時價格為 NT$ 0.07588，過去 24 小時內變化了 2.32%。目前 ZRX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07588 每 ZRX。
0x 目前市值在 NT$ 64.38M 排名第 #290，流通供應量為 848.40M ZRX。過去 24 小時內，ZRX 的交易價格在 NT$ 0.07578（低點）和 NT$ 0.07819（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 80.87854882478713515，而歷史最低價為 NT$ 2.492979100116840648。
短期表現方面，ZRX 在過去一小時內波動了 -0.87%，過去7 天內波動了 -6.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.51K。
No.290
84.83%
2017-08-17 00:00:00
ETH
0x 的目前市值為 NT$ 64.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.51K。ZRX 的流通量為 848.40M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 75.88M。
-0.87%
-2.32%
-6.38%
-6.38%
跟蹤 0x 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0575964
|-2.32%
|30天
|NT$ -0.01209
|-13.75%
|60天
|NT$ -0.01573
|-17.18%
|90天
|NT$ -0.03352
|-30.64%
今天，ZRX 記錄了 NT$ -0.0575964 (-2.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01209 (-13.75%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ZRX 的變化為 NT$ -0.01573 (-17.18%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03352 (-30.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 0x 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 ZRX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
ZRX_USDT在4小時周期運行於0.08114，價格位於樞軸點0.0797上方。短期均線組呈現買入排列，長期趨勢維持中性震盪格局。現價已脫離中心區間，處於R1與R2阻力帶之間。結構上，多空雙方在中軸附近形成短暫平衡，高位籌碼交換頻繁。 MACD指標錄得死叉信號，動能柱由正轉負。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。快慢線指標出現分層，短期回調壓力顯現。波動率維持低位，布林帶開口收窄，市場進入方向選擇前的收斂階段。多空動能分布均勻，缺乏單邊突破的驅動力。 近端上方阻力位於0.0799至0.0802區間，距離現價約0.3%-1.2%。下方第一支撐位為0.0794，距離現價約2.1%。遠端參考價位S2為0.0792，而中心軸0.0797則構成即時回測目標。關鍵價位密集分布在0.0792-0.0802這一狹窄區間內，突破任一邊界將引發流動性加速。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，0x 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
0x (ZRX) 是一種開放協議，能夠在以太坊區塊鏈上實現資產的點對點交換。它旨在促進以太坊基礎資產的低摩擦交換，作為新興代幣經濟的關鍵基礎設施層，允許開發者建立自己的自定義交換應用程序，並提供各種面向用戶的應用程序。ZRX 是 0x 協議的原生實用代幣，用於對協議的升級系統進行治理，該系統允許其底層智能合約隨時間被替換和改進。
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0X是一個以太坊上的去中心化交易的開源協議，以促進以太坊的資產，例如 ERC20 代幣，的去信任和低摩擦交易。該協議旨在作為開放標準和通用模組，推動具有交易功能去中心化應用（DApps）之間的互通性。
要更深入地瞭解 0x，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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