YZY 目前實時價格為 0.3928 USD。跟蹤 YZY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 YZY 價格趨勢。YZY 目前實時價格為 0.3928 USD。跟蹤 YZY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 YZY 價格趨勢。

更多關於 YZY

YZY 價格資訊

YZY 幣種官網

YZY 代幣經濟

YZY 價格預測

YZY 價格歷史

YZY 購買指南

YZY 兌換法幣計算

YZY 現貨

YZY U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

YZY 圖標

YZY實時價格 (YZY)

1 YZY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.3928
$0.3928$0.3928
-1.35%1D
USD
YZY (YZY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:51:32 (UTC+8)

YZY（YZY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.3912
$ 0.3912$ 0.3912
24H最低價
$ 0.4016
$ 0.4016$ 0.4016
24H最高價

$ 0.3912
$ 0.3912$ 0.3912

$ 0.4016
$ 0.4016$ 0.4016

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

-0.06%

-1.35%

-0.66%

-0.66%

YZY（YZY）目前實時價格為 $ 0.3928。過去 24 小時內，YZY 的交易價格在 $ 0.3912$ 0.4016 之間波動，市場活躍度顯著。YZY 的歷史最高價為 $ 3.1581037257728988，歷史最低價為 $ 0.19323573050067985

從短期表現來看，YZY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 -1.35%，過去 7 天內累計變動為 -0.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

YZY（YZY）市場資訊

No.302

$ 117.84M
$ 117.84M$ 117.84M

$ 57.57K
$ 57.57K$ 57.57K

$ 392.80M
$ 392.80M$ 392.80M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,722.540432
999,999,722.540432 999,999,722.540432

29.99%

SOL

YZY 的目前市值為 $ 117.84M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.57K。YZY 的流通量為 300.00M，總供應量是 999999722.540432，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 392.80M

YZY（YZY）價格歷史 USD

跟蹤 YZY 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.005375-1.35%
30天$ -0.0278-6.61%
60天$ -0.1446-26.91%
90天$ -0.1072-21.44%
YZY 今日價格變化

今天，YZY 記錄了 $ -0.005375 (-1.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

YZY 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0278 (-6.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

YZY 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，YZY 的變化為 $ -0.1446 (-26.91%)，從而更廣泛地了解其表現。

YZY 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.1072 (-21.44%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 YZY（YZY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 YZY 價格歷史頁面

什麼是YZY (YZY)

YZY Money 是一種讓您掌控一切、不受中心權威影響的概念。

YZY在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 YZY 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 YZY 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 YZY 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 YZY 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

YZY 價格預測 (USD)

YZY（YZY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 YZY（YZY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 YZY 的長期和短期價格預測。

現在就查看 YZY 價格預測

YZY（YZY）代幣經濟

了解 YZY（YZY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 YZY 代幣的完整經濟學

如何購買YZY (YZY)

正在尋找如何購買 YZY？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買YZY。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

YZY 兌換為當地貨幣

1 YZY（YZY）至 VND
10,336.532
1 YZY（YZY）至 AUD
A$0.597056
1 YZY（YZY）至 GBP
0.290672
1 YZY（YZY）至 EUR
0.33388
1 YZY（YZY）至 USD
$0.3928
1 YZY（YZY）至 MYR
RM1.64976
1 YZY（YZY）至 TRY
16.462248
1 YZY（YZY）至 JPY
¥59.7056
1 YZY（YZY）至 ARS
ARS$586.265784
1 YZY（YZY）至 RUB
31.1294
1 YZY（YZY）至 INR
34.656744
1 YZY（YZY）至 IDR
Rp6,546.664048
1 YZY（YZY）至 PHP
23.11628
1 YZY（YZY）至 EGP
￡E.18.61872
1 YZY（YZY）至 BRL
R$2.109336
1 YZY（YZY）至 CAD
C$0.545992
1 YZY（YZY）至 BDT
48.03944
1 YZY（YZY）至 NGN
573.42908
1 YZY（YZY）至 COP
$1,516.6008
1 YZY（YZY）至 ZAR
R.6.764016
1 YZY（YZY）至 UAH
16.532952
1 YZY（YZY）至 TZS
T.Sh.969.874264
1 YZY（YZY）至 VES
Bs83.2736
1 YZY（YZY）至 CLP
$369.232
1 YZY（YZY）至 PKR
Rs111.24096
1 YZY（YZY）至 KZT
211.181064
1 YZY（YZY）至 THB
฿12.828848
1 YZY（YZY）至 TWD
NT$12.047176
1 YZY（YZY）至 AED
د.إ1.441576
1 YZY（YZY）至 CHF
Fr0.310312
1 YZY（YZY）至 HKD
HK$3.048128
1 YZY（YZY）至 AMD
֏150.843056
1 YZY（YZY）至 MAD
.د.م3.621616
1 YZY（YZY）至 MXN
$7.231448
1 YZY（YZY）至 SAR
ريال1.473
1 YZY（YZY）至 ETB
Br60.03948
1 YZY（YZY）至 KES
KSh50.753688
1 YZY（YZY）至 JOD
د.أ0.2784952
1 YZY（YZY）至 PLN
1.425864
1 YZY（YZY）至 RON
лв1.712608
1 YZY（YZY）至 SEK
kr3.680536
1 YZY（YZY）至 BGN
лв0.659904
1 YZY（YZY）至 HUF
Ft131.368032
1 YZY（YZY）至 CZK
8.201664
1 YZY（YZY）至 KWD
د.ك0.1201968
1 YZY（YZY）至 ILS
1.2766
1 YZY（YZY）至 BOB
Bs2.718176
1 YZY（YZY）至 AZN
0.66776
1 YZY（YZY）至 TJS
SM3.6334
1 YZY（YZY）至 GEL
1.064488
1 YZY（YZY）至 AOA
Kz358.064696
1 YZY（YZY）至 BHD
.د.ب0.1480856
1 YZY（YZY）至 BMD
$0.3928
1 YZY（YZY）至 DKK
kr2.517848
1 YZY（YZY）至 HNL
L10.334568
1 YZY（YZY）至 MUR
17.864544
1 YZY（YZY）至 NAD
$6.760088
1 YZY（YZY）至 NOK
kr3.924072
1 YZY（YZY）至 NZD
$0.679544
1 YZY（YZY）至 PAB
B/.0.3928
1 YZY（YZY）至 PGK
K1.653688
1 YZY（YZY）至 QAR
ر.ق1.43372
1 YZY（YZY）至 RSD
дин.39.551032
1 YZY（YZY）至 UZS
soʻm4,732.529032
1 YZY（YZY）至 ALL
L32.665248
1 YZY（YZY）至 ANG
ƒ0.703112
1 YZY（YZY）至 AWG
ƒ0.703112
1 YZY（YZY）至 BBD
$0.7856
1 YZY（YZY）至 BAM
KM0.655976
1 YZY（YZY）至 BIF
Fr1,155.2248
1 YZY（YZY）至 BND
$0.506712
1 YZY（YZY）至 BSD
$0.3928
1 YZY（YZY）至 JMD
$62.9462
1 YZY（YZY）至 KHR
1,577.508368
1 YZY（YZY）至 KMF
Fr166.5472
1 YZY（YZY）至 LAK
8,539.130264
1 YZY（YZY）至 LKR
රු119.462264
1 YZY（YZY）至 MDL
L6.693312
1 YZY（YZY）至 MGA
Ar1,769.3676
1 YZY（YZY）至 MOP
P3.1424
1 YZY（YZY）至 MVR
6.00984
1 YZY（YZY）至 MWK
MK680.76168
1 YZY（YZY）至 MZN
MT25.09992
1 YZY（YZY）至 NPR
रु55.42408
1 YZY（YZY）至 PYG
2,785.7376
1 YZY（YZY）至 RWF
Fr570.7384
1 YZY（YZY）至 SBD
$3.236672
1 YZY（YZY）至 SCR
5.856648
1 YZY（YZY）至 SRD
$15.605944
1 YZY（YZY）至 SVC
$3.437
1 YZY（YZY）至 SZL
L6.760088
1 YZY（YZY）至 TMT
m1.378728
1 YZY（YZY）至 TND
د.ت1.154832
1 YZY（YZY）至 TTD
$2.663184
1 YZY（YZY）至 UGX
Sh1,363.8016
1 YZY（YZY）至 XAF
Fr221.1464
1 YZY（YZY）至 XCD
$1.06056
1 YZY（YZY）至 XOF
Fr221.1464
1 YZY（YZY）至 XPF
Fr40.0656
1 YZY（YZY）至 BWP
P5.239952
1 YZY（YZY）至 BZD
$0.789528
1 YZY（YZY）至 CVE
$37.190304
1 YZY（YZY）至 DJF
Fr69.9184
1 YZY（YZY）至 DOP
$25.147056
1 YZY（YZY）至 DZD
د.ج51.056144
1 YZY（YZY）至 FJD
$0.899512
1 YZY（YZY）至 GNF
Fr3,415.396
1 YZY（YZY）至 GTQ
Q3.008848
1 YZY（YZY）至 GYD
$82.17376
1 YZY（YZY）至 ISK
kr47.9216

YZY資源

要更深入地瞭解 YZY，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方YZY網站
區塊查詢

人們還問：關於YZY的其他問題

YZY（YZY）今日價格是多少？
YZY 實時價格為 0.3928 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 YZY 兌 USD 的價格是多少？
目前 YZY 兌 USD 的價格為 $ 0.3928。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
YZY 的市值是多少？
YZY 的市值為 $ 117.84M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
YZY 的流通供應量是多少？
YZY 的流通供應量為 300.00M USD
YZY 的歷史最高價（ATH）是多少？
YZY 的歷史最高價是 3.1581037257728988 USD
YZY 的歷史最低價（ATL）是多少？
YZY 的歷史最低價是 0.19323573050067985 USD
YZY 的交易量是多少？
YZY 的 24 小時實時交易量為 $ 57.57K USD
YZY 今年會漲嗎？
YZY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 YZY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:51:32 (UTC+8)

YZY（YZY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

YZY 兌 USD 計算器

數量

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3928 USD

交易 YZY

YZY/USDT
$0.3928
$0.3928$0.3928
-1.50%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,074.65
$115,074.65$115,074.65

+1.21%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,145.48
$4,145.48$4,145.48

+1.72%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04933
$0.04933$0.04933

+56.05%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.52
$199.52$199.52

-0.02%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5151
$5.5151$5.5151

-11.62%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,145.48
$4,145.48$4,145.48

+1.72%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,074.65
$115,074.65$115,074.65

+1.21%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.52
$199.52$199.52

-0.02%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6271
$2.6271$2.6271

-0.51%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20238
$0.20238$0.20238

-0.32%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2386
$0.2386$0.2386

+377.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005000
$0.000000000000000000005000$0.000000000000000000005000

+565.77%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2386
$0.2386$0.2386

+377.20%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000001140
$0.0000001140$0.0000001140

+185.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04280
$0.04280$0.04280

+114.00%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003640
$0.0003640$0.0003640

+82.63%