V Systems 今日價格

V Systems (VSYS) 今日實時價格為 NT$ 0.0002536，過去 24 小時內變化了 0.99%。目前 VSYS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0002536 每 VSYS。

V Systems 目前市值在 NT$ 941.16K 排名第 #1972，流通供應量為 3.71B VSYS。過去 24 小時內，VSYS 的交易價格在 NT$ 0.00025（低點）和 NT$ 0.0002573（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 9.50945191624568，而歷史最低價為 NT$ 0.0055943178338057304。

短期表現方面，VSYS 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +1.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 51.05K。

V Systems（VSYS）市場資訊

排名 No.1972 市值 NT$ 941.16KNT$ 941.16K NT$ 941.16K 成交量（24H） NT$ 51.05KNT$ 51.05K NT$ 51.05K 完全稀釋市值 NT$ 1.45MNT$ 1.45M NT$ 1.45M 流通量 3.71B 3.71B 3.71B 總供應量 5,719,800,563 5,719,800,563 5,719,800,563 發行日期 2019-01-18 00:00:00 發行價格 NT$ 0.84694NT$ 0.84694 NT$ 0.84694 所屬公鏈 VSYS

V Systems 的目前市值為 NT$ 941.16K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 51.05K。VSYS 的流通量為 3.71B，總供應量是 5719800563，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.45M。