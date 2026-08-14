Toko Token實時價格 (TKO)
Toko Token (TKO) 今日實時價格為 NT$ 0.0493，過去 24 小時內變化了 2.80%。目前 TKO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0493 每 TKO。
Toko Token 目前市值在 NT$ 8.36M 排名第 #1013，流通供應量為 169.60M TKO。過去 24 小時內，TKO 的交易價格在 NT$ 0.0492（低點）和 NT$ 0.0513（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159.4096542225，而歷史最低價為 NT$ 1.4166150885813996135。
短期表現方面，TKO 在過去一小時內波動了 -0.77%，過去7 天內波動了 -0.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.04K。
No.1013
33.91%
BSC
Toko Token 的目前市值為 NT$ 8.36M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.04K。TKO 的流通量為 169.60M，總供應量是 495268640.66，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 24.65M。
-0.77%
-2.80%
-0.91%
-0.91%
跟蹤 Toko Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0453651
|-2.80%
|30天
|NT$ +0.00324
|+7.03%
|60天
|NT$ -0.00502
|-9.25%
|90天
|NT$ -0.00622
|-11.21%
今天，TKO 記錄了 NT$ -0.0453651 (-2.80%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00324 (+7.03%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，TKO 的變化為 NT$ -0.00502 (-9.25%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00622 (-11.21%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Toko Token（TKO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Toko Token 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 Toko Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
在 2040 年，Toko Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Tokocrypto (TKO) 是 Tokocrypto 平台的原生數位資產，該平台是一個印尼加密貨幣交易所。TKO 的設計目的在於在 Tokocrypto 生態系統中擔任多種角色，包括作為交換媒介、支付交易費用的方式，以及參與平台治理的工具。該資產運行在 Binance Smart Chain 上，這是一個為運行智能合約應用而建立的區塊鏈網絡。TKO 的發行模型包括最大供應上限，並通過公開銷售初次分發代幣。該資產通常由 Tokocrypto 平台上的交易者和投資者使用，並在平台的忠誠度和獎勵計劃中扮演關鍵角色。
準備好開始使用 Toko Token 了嗎？在 MEXC 購買 TKO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Toko Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Toko Token (TKO) 購買之旅。
擁有 Toko Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 Toko Token (TKO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Tokocrypto於2018年9月推出，並在同年11月前成為印尼商品期貨交易監管機構（BAPPEBTI）下註冊的第一個實體。 Tokocrypto的最新計畫TKO是印尼第一個提供獨特混合代幣模式的加密貨幣。
要更深入地瞭解 Toko Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 TKO。在 MEXC 上探索 TKOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 Toko Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。