Toko Token 今日價格

Toko Token (TKO) 今日實時價格為 NT$ 0.0493，過去 24 小時內變化了 2.80%。目前 TKO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0493 每 TKO。

Toko Token 目前市值在 NT$ 8.36M 排名第 #1013，流通供應量為 169.60M TKO。過去 24 小時內，TKO 的交易價格在 NT$ 0.0492（低點）和 NT$ 0.0513（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 159.4096542225，而歷史最低價為 NT$ 1.4166150885813996135。

短期表現方面，TKO 在過去一小時內波動了 -0.77%，過去7 天內波動了 -0.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.04K。

Toko Token（TKO）市場資訊

排名 No.1013 市值 NT$ 8.36MNT$ 8.36M NT$ 8.36M 成交量（24H） NT$ 56.04KNT$ 56.04K NT$ 56.04K 完全稀釋市值 NT$ 24.65MNT$ 24.65M NT$ 24.65M 流通量 169.60M 169.60M 169.60M 最大供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 總供應量 495,268,640.66 495,268,640.66 495,268,640.66 流通率 33.91% 所屬公鏈 BSC

Toko Token 的目前市值為 NT$ 8.36M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.04K。TKO 的流通量為 169.60M，總供應量是 495268640.66，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 24.65M。