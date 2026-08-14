Reserve Rights (RSR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:39:36 (UTC+8)
Reserve Rights 今日價格
Reserve Rights (RSR) 今日實時價格為 NT$ 0.001137，過去 24 小時內變化了 3.07%。目前 RSR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001137 每 RSR。
Reserve Rights 目前市值在 NT$ 71.12M 排名第 #194，流通供應量為 62.55B RSR。過去 24 小時內，RSR 的交易價格在 NT$ 0.001132（低點）和 NT$ 0.001183（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.8003262975，而歷史最低價為 NT$ 0.03985229885193。
短期表現方面，RSR 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -6.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 65.31K。
Reserve Rights（RSR）市場資訊
NT$ 71.12M
NT$ 71.12MNT$ 71.12M
NT$ 65.31K
NT$ 65.31KNT$ 65.31K
NT$ 113.70M
NT$ 113.70MNT$ 113.70M
100,000,000,000
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100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
Reserve Rights 的目前市值為 NT$ 71.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 65.31K。RSR 的流通量為 62.55B，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 113.70M。
Reserve Rights 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.001132
NT$ 0.001132NT$ 0.001132
24H最低價
NT$ 0.001183
NT$ 0.001183NT$ 0.001183
24H最高價
NT$ 0.001132
NT$ 0.001132NT$ 0.001132
NT$ 0.001183
NT$ 0.001183NT$ 0.001183
NT$ 3.8003262975
NT$ 3.8003262975NT$ 3.8003262975
NT$ 0.03985229885193
NT$ 0.03985229885193NT$ 0.03985229885193
Reserve Rights（RSR）價格歷史 TWD
跟蹤 Reserve Rights 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00114955
|-3.07%
|30天
|NT$ -0.000112
|-8.97%
|60天
|NT$ -0.000329
|-22.45%
|90天
|NT$ -0.000722
|-38.84%
Reserve Rights 今日價格變化
今天，RSR 記錄了 NT$ -0.00114955 (-3.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Reserve Rights 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000112 (-8.97%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Reserve Rights 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，RSR 的變化為 NT$ -0.000329 (-22.45%)，從而更廣泛地了解其表現。
Reserve Rights 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000722 (-38.84%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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立即查看 Reserve Rights 價格歷史頁面
目前 RSR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
RSR_USDT在4小時周期運行於0.001231，價格位於中樞0.001219上方並突破R1阻力0.001228。當前價位處於R1與R2之間，多頭結構維持但面臨前高測試。樞紐體系顯示價格已脫離底部震盪區間，短期重心向上偏移。
均線組全線呈現買入信號，快慢線同向排列支持上行慣性。MACD形成死叉，動能指標出現分層背離現象。RSI處於中性區域，波動率未現極端擴張。短期買盤集中度較高，但頂部動能衰減跡象顯現，多空力量在高位進入平衡態。
近端關鍵支撐位於R1價位0.001228，距離現價0.000003。下方中樞0.001219構成次級參考，距離現價0.000012。上方直接壓力為R2價位0.001234，距離現價0.000003。更遠期S2支撐0.001204提供底部邊界參考。若價格無法站穩R1，將回測中樞的有效性。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Reserve Rights 的價格？
RSR 的價格受到以下因素的影響：1）儲備協議的採用與使用量增長；2）整體加密貨幣市場情緒及與比特幣的相關性；3）DeFi 產業表現與穩定幣需求；4）代幣在治理與質押機制中的實用價值；5）影響穩定幣的監管動態。
為什麼人們想知道 Reserve Rights 今天的價格？
人們希望了解今日的 RSR 價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、投資時機判斷、市場分析，以及盈虧計算。RSR 以 RSV 穩定幣為基礎的雙代幣模式，造就了獨特的價格動態。交易者會每日關注價格波動，以尋找進場或離場的時機；而長期持有者則會將其表現與其他 DeFi 代幣進行對比，以評估投資績效。
Reserve Rights 的價格預測
Reserve Rights（RSR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RSR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Reserve Rights (RSR) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Reserve Rights 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Reserve Rights 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Reserve Rights 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 RSR 2026–2027 年價格的預測。
關於 Reserve Rights
Reserve Rights (RSR) 是一個雙代幣穩定幣平台，旨在維護 Reserve Stablecoin (RSV) 的穩定性。RSR 代幣在維護 RSV 價值方面起著關鍵作用，充當一種安全網：當 RSV 的價格低於其標價時，將使用 RSR 購買並隨後銷毀 RSV，以減少供應並恢復標價。相反，當 RSV 的交易價格高於其標價時，將鑄造並出售額外的 RSV 以換取抵押代幣。Reserve Rights 項目旨在提供一種去中心化、抵制審查的法定貨幣解決方案，為交易提供穩定且安全的交換媒介。該平台運行在以太坊區塊鏈上，利用智能合約進行交易和管理 RSR 和 RSV 代幣。
如何在台灣購買和投資 Reserve Rights
準備好開始使用 Reserve Rights 了嗎？在 MEXC 購買 RSR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Reserve Rights 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Reserve Rights (RSR) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Reserve Rights 將立即存入您的錢包。
Reserve Rights 能做什麼？
擁有 Reserve Rights 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Reserve Rights (RSR)
Reserve is a flexible pool of stablecoins
designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.
白皮書
生態系統包含兩種主要代幣類型：RTokens 和 RSR（Reserve Rights 代幣），各自具備明確的功能。RTokens 是在平台上創建的穩定幣，旨在用於日常交易與價值儲存，並透過一籃子數位資產作為抵押來維持其可靠性。RSR 則是系統內以參與及所有權導向的代幣。RSR 持有者可質押其代幣，協助保障網路安全並維護 RToken 的穩定性。質押行為可能產生獎勵，這些獎勵通常源自系統營收與手續費。然而，獎勵機制在協議中並非統一；相反地，每種 RToken 可自行制定針對 RSR 質押者的獎勵分配規則，使激勵措施與該 RToken 自身的安全需求保持一致。
Reserve Protocol 重視社群參與與去中心化開發，而非強調個別團隊成員。該平台旨在讓任何人都能輕鬆存取與管理，鼓勵整個生態系廣泛參與。雖然核心團隊主導初期開發，但協議的設計鼓勵社群成員積極參與 RTokens 的創建與管理。團隊哲學建立於開放協作與競爭性創新之上，並持續與更廣泛的加密貨幣社群互動，以改善治理系統、強化協議。此協作立場旨在支援持續改進，並因應使用者需求而調整。
Reserve Protocol 採用一套系統來發行 RToken，這是一種專門設計的穩定型數位貨幣。使用者首先需存入一籃子多元化的數位資產作為抵押品，這些資產會以均衡配置的方式進行結構化處理，以支撐 RToken 的穩定性。該協議倚賴多重安全與穩定機制，其中包括「超額抵押」（overcollateralization）——即抵押資產的價值高於所發行 RToken 的價值，從而在市場波動與資產價格起伏時提供保護緩衝。倘若任一抵押資產發生問題，自動備援機制將啟動，並以預先核准的替代資產取而代之，以維持 RToken 的穩定。所有上述操作均由智能合約管理，確保流程一致且透明，無需人工干預。
Reserve Protocol 是一個平台，用於創建由其他數位資產支持的穩定數位貨幣。其設計目標是像一個數位金庫，使價值相較於波動劇烈的加密貨幣保持穩定。該協議旨在為傳統貨幣提供更穩定的替代方案，特別有利於經濟不穩定地區的人們。透過結合安全性、穩定性與可及性，Reserve Protocol 致力於為數位時代提供可靠的金融工具。
Reserve Protocol 的願景不僅限於發行標準數位貨幣，更旨在打造一個全球性貨幣系統，使其保值能力優於傳統選項。其開發策略採取循序漸進方式：先從基礎的資產支持型代幣（asset-backed tokens）起步，再逐步加入更先進的功能，確保每個元件皆可被測試與精煉。其中一項關鍵重點，是隨著現實世界資產（real-world assets）陸續上鏈至區塊鏈網路，即時整合這些資產。與此同時，團隊亦致力強化治理機制，讓協議逐步邁向去中心化，並隨時間推移，愈來愈由使用者主導。長期目標是打造一種穩定幣，能跨越世代維持購買力——這有賴於謹慎的開發流程，以及技術與經濟元件的深度融合。
Reserve Rights資源
要更深入地瞭解 Reserve Rights，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Reserve Rights的其他問題
如果 Reserve Rights 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Reserve Rights 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Reserve Rights 今日價格為 NT$ 0.03632715。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Reserve Rights 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 RSR 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Reserve Rights 的交易量為 --。
RSR 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Reserve Rights 價格，請造訪 RSR 價格頁面了解更多資訊。
RSR 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,782.42
-1.00%
ETH
1,872.29
-0.42%
GOLD(XAUT)
4,366.81
+0.38%
USDC
1.00104
+0.02%
SOL
75.36
-0.38%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 RSR/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Reserve Rights 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Reserve Rights 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Reserve Rights (RSR) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Reserve Rights（RSR）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
RSRUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 RSR。在 MEXC 上探索 RSRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.0362952
NT$0.0362952NT$0.0362952
-2.90%
56.35M (USDT)
NT$0.0362952
NT$0.0362952NT$0.0362952
-2.98%
50.11M (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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