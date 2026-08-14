Reserve Rights 今日價格

Reserve Rights (RSR) 今日實時價格為 NT$ 0.001137，過去 24 小時內變化了 3.07%。目前 RSR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001137 每 RSR。

Reserve Rights 目前市值在 NT$ 71.12M 排名第 #194，流通供應量為 62.55B RSR。過去 24 小時內，RSR 的交易價格在 NT$ 0.001132（低點）和 NT$ 0.001183（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.8003262975，而歷史最低價為 NT$ 0.03985229885193。

短期表現方面，RSR 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -6.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 65.31K。

Reserve Rights（RSR）市場資訊

排名 No.194 市值 NT$ 71.12MNT$ 71.12M NT$ 71.12M 成交量（24H） NT$ 65.31KNT$ 65.31K NT$ 65.31K 完全稀釋市值 NT$ 113.70MNT$ 113.70M NT$ 113.70M 流通量 62.55B 62.55B 62.55B 最大供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 總供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 流通率 62.55% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Reserve Rights 的目前市值為 NT$ 71.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 65.31K。RSR 的流通量為 62.55B，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 113.70M。