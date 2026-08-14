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Reserve Rights 目前實時價格為 0.001137 TWD。RSR 市值為 71,122,958.941467 TWD。追蹤台灣的 RSR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Reserve Rights 目前實時價格為 0.001137 TWD。RSR 市值為 71,122,958.941467 TWD。追蹤台灣的 RSR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Reserve Rights 圖標

Reserve Rights實時價格 (RSR)

1 RSR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0362952
NT$0.0362952NT$0.0362952
-3.07%1D
TWD
Reserve Rights (RSR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:39:36 (UTC+8)

Reserve Rights 今日價格

Reserve Rights (RSR) 今日實時價格為 NT$ 0.001137，過去 24 小時內變化了 3.07%。目前 RSR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001137 每 RSR。

Reserve Rights 目前市值在 NT$ 71.12M 排名第 #194，流通供應量為 62.55B RSR。過去 24 小時內，RSR 的交易價格在 NT$ 0.001132（低點）和 NT$ 0.001183（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.8003262975，而歷史最低價為 NT$ 0.03985229885193

短期表現方面，RSR 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -6.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 65.31K

Reserve Rights（RSR）市場資訊

No.194

NT$ 71.12M
NT$ 71.12MNT$ 71.12M

NT$ 65.31K
NT$ 65.31KNT$ 65.31K

NT$ 113.70M
NT$ 113.70MNT$ 113.70M

62.55B
62.55B 62.55B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

62.55%

0.01%

ETH

Reserve Rights 的目前市值為 NT$ 71.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 65.31K。RSR 的流通量為 62.55B，總供應量是 100000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 113.70M

Reserve Rights 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.001132
NT$ 0.001132NT$ 0.001132
24H最低價
NT$ 0.001183
NT$ 0.001183NT$ 0.001183
24H最高價

NT$ 0.001132
NT$ 0.001132NT$ 0.001132

NT$ 0.001183
NT$ 0.001183NT$ 0.001183

NT$ 3.8003262975
NT$ 3.8003262975NT$ 3.8003262975

NT$ 0.03985229885193
NT$ 0.03985229885193NT$ 0.03985229885193

+0.08%

-3.07%

-6.27%

-6.27%

Reserve Rights（RSR）價格歷史 TWD

跟蹤 Reserve Rights 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00114955-3.07%
30天NT$ -0.000112-8.97%
60天NT$ -0.000329-22.45%
90天NT$ -0.000722-38.84%
Reserve Rights 今日價格變化

今天，RSR 記錄了 NT$ -0.00114955 (-3.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Reserve Rights 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000112 (-8.97%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Reserve Rights 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RSR 的變化為 NT$ -0.000329 (-22.45%)，從而更廣泛地了解其表現。

Reserve Rights 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.000722 (-38.84%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Reserve Rights（RSR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Reserve Rights 價格歷史頁面

Reserve Rights 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Reserve Rights 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Reserve Rights 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 RSR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

RSR_USDT在4小時周期運行於0.001231，價格位於中樞0.001219上方並突破R1阻力0.001228。當前價位處於R1與R2之間，多頭結構維持但面臨前高測試。樞紐體系顯示價格已脫離底部震盪區間，短期重心向上偏移。 均線組全線呈現買入信號，快慢線同向排列支持上行慣性。MACD形成死叉，動能指標出現分層背離現象。RSI處於中性區域，波動率未現極端擴張。短期買盤集中度較高，但頂部動能衰減跡象顯現，多空力量在高位進入平衡態。 近端關鍵支撐位於R1價位0.001228，距離現價0.000003。下方中樞0.001219構成次級參考，距離現價0.000012。上方直接壓力為R2價位0.001234，距離現價0.000003。更遠期S2支撐0.001204提供底部邊界參考。若價格無法站穩R1，將回測中樞的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Reserve Rights 的價格？

RSR 的價格受到以下因素的影響：1）儲備協議的採用與使用量增長；2）整體加密貨幣市場情緒及與比特幣的相關性；3）DeFi 產業表現與穩定幣需求；4）代幣在治理與質押機制中的實用價值；5）影響穩定幣的監管動態。

為什麼人們想知道 Reserve Rights 今天的價格？

人們希望了解今日的 RSR 價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、投資時機判斷、市場分析，以及盈虧計算。RSR 以 RSV 穩定幣為基礎的雙代幣模式，造就了獨特的價格動態。交易者會每日關注價格波動，以尋找進場或離場的時機；而長期持有者則會將其表現與其他 DeFi 代幣進行對比，以評估投資績效。

Reserve Rights 的價格預測

Reserve Rights（RSR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RSR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Reserve Rights (RSR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Reserve Rights 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Reserve Rights 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Reserve Rights 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RSR 2026–2027 年價格的預測。

關於 Reserve Rights

Reserve Rights (RSR) 是一個雙代幣穩定幣平台，旨在維護 Reserve Stablecoin (RSV) 的穩定性。RSR 代幣在維護 RSV 價值方面起著關鍵作用，充當一種安全網：當 RSV 的價格低於其標價時，將使用 RSR 購買並隨後銷毀 RSV，以減少供應並恢復標價。相反，當 RSV 的交易價格高於其標價時，將鑄造並出售額外的 RSV 以換取抵押代幣。Reserve Rights 項目旨在提供一種去中心化、抵制審查的法定貨幣解決方案，為交易提供穩定且安全的交換媒介。該平台運行在以太坊區塊鏈上，利用智能合約進行交易和管理 RSR 和 RSV 代幣。

如何在台灣購買和投資 Reserve Rights

準備好開始使用 Reserve Rights 了嗎？在 MEXC 購買 RSR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Reserve Rights 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Reserve Rights (RSR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Reserve Rights 將立即存入您的錢包。
Reserve Rights (RSR) 購買教程

Reserve Rights 能做什麼？

擁有 Reserve Rights 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Reserve Rights (RSR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

白皮書

Reserve Rights資源

要更深入地瞭解 Reserve Rights，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Reserve Rights網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

人們還問：關於Reserve Rights的其他問題

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Reserve Rights（RSR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Reserve Rights 的更多資訊

RSRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RSR。在 MEXC 上探索 RSRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Reserve Rights (RSR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Reserve Rights 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RSR/USDT
NT$0.0362952
NT$0.0362952NT$0.0362952
-2.90%
56.35M (USDT)
RSR/USDC
NT$0.0362952
NT$0.0362952NT$0.0362952
-2.98%
50.11M (USDT)

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KII

NT$2.417337
NT$2.417337NT$2.417337

+298.21%

utility token

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UTILITY

NT$0.1857573
NT$0.1857573NT$0.1857573

-1.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.469665
NT$0.469665NT$0.469665

-23.83%

up

up

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NT$9.23994
NT$9.23994NT$9.23994

+24.33%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.115974
NT$9.115974NT$9.115974

+2.52%

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KiiChain

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NT$2.417337
NT$2.417337NT$2.417337

+298.21%

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NT$8.8370505
NT$8.8370505NT$8.8370505

+138.91%

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AKEDO

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NT$0.34600572
NT$0.34600572NT$0.34600572

+65.87%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$31.918689
NT$31.918689NT$31.918689

+41.33%

Cap

Cap

CAP

NT$2.343213
NT$2.343213NT$2.343213

+35.23%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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