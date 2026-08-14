Kaizen Finance 今日價格

Kaizen Finance (KZEN) 今日實時價格為 NT$ 0.0002348，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 KZEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0002348 每 KZEN。

Kaizen Finance 目前市值在 NT$ 100.67K 排名第 #2722，流通供應量為 428.76M KZEN。過去 24 小時內，KZEN 的交易價格在 NT$ 0.0002338（低點）和 NT$ 0.0002355（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.146191010451943534，而歷史最低價為 NT$ 0.009676382238736982。

短期表現方面，KZEN 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -0.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 6.21K。

Kaizen Finance（KZEN）市場資訊

排名 No.2722 市值 NT$ 100.67KNT$ 100.67K NT$ 100.67K 成交量（24H） NT$ 6.21KNT$ 6.21K NT$ 6.21K 完全稀釋市值 NT$ 234.80KNT$ 234.80K NT$ 234.80K 流通量 428.76M 428.76M 428.76M 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Kaizen Finance 的目前市值為 NT$ 100.67K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 6.21K。KZEN 的流通量為 428.76M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 234.80K。